تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به رئیس مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد.

محمدباقر قالیباف که ریاست مجلس را به عهده داشت، گفت: روز دوشنبه کلیات لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سامانه ثبت شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه روز یکشنبه هم بررسی کلیات بودجه صورت گرفت و رئیس‌جمهور درباره این بودجه صحبت خواهد کرد.

