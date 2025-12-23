تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به رئیس مجلس
رئیسجمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را به رئیس مجلس تقدیم کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد.
محمدباقر قالیباف که ریاست مجلس را به عهده داشت، گفت: روز دوشنبه کلیات لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سامانه ثبت شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه روز یکشنبه هم بررسی کلیات بودجه صورت گرفت و رئیسجمهور درباره این بودجه صحبت خواهد کرد.