خبرگزاری کار ایران
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نزاجا:

مرزهای کشور با سیستم‌های نوین فاوایی پایش و کنترل می‌شود

مرزهای کشور با سیستم‌های نوین فاوایی پایش و کنترل می‌شود
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی زمینی ارتش گفت: پایش و کنترل مرزهای کشور با سیستم‌های نوین فاوایی و نصب آخرین فناوری روز دنیا، انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل  روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم محمد اعتمادی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به چگونگی پایش مرزهای ایران اسلامی، اظهار کرد: امروز پایش و کنترل مرزهای کشورمان با سیستم‌های نوین فاوایی انجام می‌شود. با توجه به اهمیت بالای سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، معاونت فاوا نیروی زمینی ارتش، در حوزه پایش و کنترل مرزهای شرقی کشور با نصب آخرین فناوری روز دنیا، اقدامات بسیار خوب و اثربخشی انجام داده است.
وی تاکید کرد: حسگرها و دوربین هایی که در حال حاضر در نیروی زمینی ارتش مورد استفاده قرار گرفته است، توسط صنایع دفاعی کشور و متخصصان داخلی طراحی و تولید شده و نشانگر آن است که در این حوزه هم به خودکفایی دست یافته‌ایم.

معاون فاوا نیروی زمینی ارتش در خاتمه با اشاره به اهمیت ارتباطات مستقل، پایدار و امن، گفت: با تعامل سازنده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص به کارگیری تجهیزات نوین و شبکه‌پذیر، اقدامات اساسی‌ در این زمینه صورت گرفته به طوریکه امروز شاهد کاربرد آن و انجام کاملا هوشمندانه تمامی ماموریت‌های مرزی هستیم.

 

