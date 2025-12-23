خبرگزاری کار ایران
English العربیه
اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مشخص شدند+ اسامی

با برگزاری نشست‌ کمیسیون‌های تخصصی و رأی نمایندگان، اعضای ۴۵ نفره کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، به منظور بررسی لایحه بودجه سالیانه، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سنواتی با رای نمایندگان از کمیسیون های تخصصی انتخاب می‌شوند که مجموع تعداد آنها ۴۵ نفر است.

گفتنی است بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ۹ نفر و از هر کمیسیون ۳ نفر در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عضو می‌شوند.

اعضای انتخاب شده کمیسیون تلفیق به تفکیک کمیسیون‌های تخصصی به شرح زیر است:

کمیسیون برنامه و بودجه

غلامرضا تاجگردون، رحیم زارع، سید نجیب حسینی،ابراهیم عزیزی،مهرداد لاهوتی ،سید عبدالکریم هاشمی ،الهام آزاد، بیت الله عبدالهی و محمد مهدی مفتح

کمیسیون اقتصادی

مهدی طغیانی، فتح الله توسلی و سید فرید موسوی

کمیسیون کشاورزی

نادرقلی ابراهیمی، عباس بیگدلی و هادی هاشمی‌نیا

کمیسیون عمران

محمد نصیری، علیرضا نثاری و مجتبی یوسفی

کمیسیون فرهنگی

احمد راستینه، امیرحسین بانکی‌پور و حسنعلی اخلاقی امیری

کمیسیون آموزش و تحقیقات

علی خزائی، مجید داغری و محمدرضا احمدی سنگر 

کمیسیون انرژی

رمضانعلی سنگدوینی، مالک شریعتی نیاسر و محمد رشیدی

کمیسیون بهداشت و درمان

عالیه زمانی کیاسری، منصور علیمردانی و علی اصغر باقرزاده

کمیسیون قضائی و حقوقی

عثمان سالاری، محمدتقی نقدعلی و مجتبی ذوالنوری

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

اسماعیل کوثری، علی خضریان و سارا فلاحی

کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور

امید نصیبی، عبدالحکیم آق ارکاکلی و علی اصغر نخعی راد

کمیسیون‌های اجتماعی

احمد بیگدلی، هاشم خنفری و احمد فاطمی

صنایع و معادن 

زهرا سعیدی، حسنعلی محمدی و سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی 

انتهای پیام/
