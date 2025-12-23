رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی در نشست خبری:
۴ متهم حادثه معدن طبس با پابند الکترونیک در حال خدمترسانی هستند/ چین کار مانیتورینگ معدن طبس را انجام میدهد
رئیس دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: حکم حبس تعلیقی برای چهار نفر از مدیران شرکت معدنجوی طبس صادر کردیم. همچنین برای پنج نفر از مدیران دیگر، دو سال حبس تعلیقی و یک سال حبس قطعی در نظر گرفتیم. آن چهار نفر را به زندان فرستادیم، اما پس از بررسی مشاهده کردیم که کار شرکت در حال خوابیدن است و برای اینکه ۱۷۰۰ کارگر بیپشتوانه بیکار نشوند، تصمیم به این اقدام گرفتیم و این چهار نفر با پابند الکترونیک در حال خدمترسانی هستند. مدیرعامل که قلب تپنده این معدن است، تمام حبسهایش تعلیق شد و حتی یک روز هم به حبس نرفت. میتوانید از خانوادههای متوفیان بپرسید؛ آنها از این اقدامات ناراضی نیستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی، در نشست خبری خود که صبح امروز در پانزدهمین تور رسانهای قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک ایام خجسته و مبارک ماه رجب و میلاد مسعود و مبارک حضرت امام محمد باقر (علیهالصلاة و السلام) گفت: خراسان جنوبی دیار علما و فرهیختگانی همچون دکتر محمدحسن گنجی، پدر علم جغرافیای ایران، پروفسور کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات، دکتر غلامحسین شکوهی، پدر علم تعلیم و تربیت، پروفسور بلاری، پدر علم سمشناسی و ادیبانی چون بدیعالزمان فروزانفر بشرویهای، شاعر و ادیب بلندآوازه، و استاد سید غلامرضا سعیدی، اسلامشناس و مورخ است.
۵۳۱ کیلومتر مرز مشترک با ناامنترین کشور دنیا، افغانستان، داریم
وی ادامه داد: خراسان جنوبی به دیار قنات و قناعت و کشک محلی ما شناخته میشود. این استان سومین استان پهناور کشور و دومین استان از حیث مساحت کویر است و مجاور با ۶ استان همجوار از قبیل سمنان، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان است. ما ۵۳۱ کیلومتر مرز مشترک با ناامنترین کشور دنیا، افغانستان، داریم و در عین حال امنترین استان کشور محسوب میشویم.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: از لحاظ جمعیت در رتبه بیستوهشتم قرار داریم و یک درصد از جمعیت کشور متعلق به خراسان جنوبی است. ۹۱ درصد از ساکنان سرزمین را شیعیان و ۹ درصد را اهل سنت تشکیل میدهند. ۶۴ درصد از مردم استان ما در شهرها و ۳۶ درصد در روستاها زندگی میکنند. بیرجند، مرکز استان، دومین شهر بعد از تهران است که دارای آب آشامیدنی سالم بوده است. همچنین دومین شهر بعد از تهران است که دارای دبیرستان بوده است. به استانی تشریف آوردهاید که به سمت مدرس مدرنیته رفته است، بیآنکه سنتزدایی کند.
۷۶ درصد از مردم از اعمال تبعیض در دریافت خدمات ناراضیاند
خراسان جنوبی در جرائم خشن در رتبه ۳۱ کشور قرار دارد
وی ادامه داد: در زمینه وقوع جرائم خشن از قبیل قتل، در رتبه ۳۱ کشور قرار داریم. خودکشی در رتبه بیستونهم است. ۹۶ درصد از مردم این استان به ایرانی بودنشان افتخار میکنند. ۷۶ درصد از مردم استان من از اعمال تبعیض در دریافت خدمات، به مانند سایر استانها، ناراضیاند و کسی توجهی نکرده است.
عبداللهی ادامه داد: سه محصول استراتژیک استان خراسان جنوبی زرشک، زعفران و عناب است. رتبه دوازدهم را در ذخایر مواد معدنی داریم. از ۷۴ ماده و عنصر معدنی، ۵۲ نوع در استان خراسان جنوبی یافت میشوند. استان خراسان جنوبی رتبه دوم را در استحصال طلا دارد. در حال حاضر ۲۰۰ متر اکتشافی پایین رفتهاند برای اکتشاف ماده معدنی طلا و اگر این را برسانیم به رتبه اول خاورمیانه، انشاءالله خواهیم رسید.
دادگستری خراسان جنوبی مبتکر اولینها در قوه قضاییه است
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره اقدامات دادگستری خراسان جنوبی گفت: دادگستری استان خراسان جنوبی به عنوان برند قوه قضاییه در فناوریهای نوین شناخته میشود. اگر استانهای دیگر قدری و چند صباحی است که به سمت هوشمندسازی پیش رفتهاند، ما سالهایی است که این امر را پیشه خودمان ساختهایم. آنچه که در سایر استانها برنامه است، در خراسان جنوبی تبدیل به کارنامه شده است. دادگستری استان خراسان جنوبی مبتکر اولینها در قوه قضاییه در زمینه استفاده از فناوریهای نوین محسوب میشود.
وی ادامه داد: به اول موردی که میتوانیم به آن اشاره کنیم، دادگاههای آنلاین است. از زمان کرونا آغاز شد؛ همه خانهنشین شدیم، ولی امر رسیدگی به دعاوی مردم تعطیلپذیر نبود. از سال ۱۴۰۰ یا از همان ۱۳۹۹ که کرونا به وقوع پیوست، تاکنون ۲۶۱۷۶۸ دادگاه برخط برگزار کردهایم. ۷۵ مورد آن ناظر به خارج از کشور است که در ایام اربعین و حج تمتع برای حاجیان و زوار ابیعبدالله الحسین برگزار کردیم.
عبداللهی گفت: ما ترجیح دادیم زائر به زیارتش بپردازد و به محکمه ما نیاید. دومین ابداع دادگستری خراسان جنوبی، دادگاههای برخط علنی است. از ۱۴۰۳ شروع کردیم و ۲۷۶۱ مورد دادگاه برخط علنی برگزار کردیم؛ نه با یک نفر، نه با دو نفر، بلکه دادگاه برخط علنی را با مخاطب پرونده برگزار کردیم.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی تاکید کرد: یعنی اگر مرتبط با منابع طبیعی بود، محیط زیست بود، مرتبط با ثبت اسناد و املاک بود و مشاوران املاک بود، آمدیم مخاطبشناسی کردیم. همچنین ذائقه دانشجویان حقوق را شناسایی کردیم تا ببینیم به چه امری و به چه موضوعی تمایل دارند. آن دعاوی را به شیوه برخط و علنی، به هدف افزایش سواد رسانهای و حقوقی مردم و سرزمین ایران اسلامی، بسط و گسترش دادیم و برگزار کردیم.
۴۳۸۱ مورد مزایده الکترونیک در قوه قضاییه برگزار کردهایم
وی ادامه داد: سومین ابداع خراسان جنوبی، تشکیل پرونده تمام الکترونیک است. در برنامه هفتم پنجساله پیشرفت کشور پیشبینی شده تا پایان برنامه، باید تمام پروندههایمان تمام الکترونیک تشکیل شود. در خراسان جنوبی قبل از شروع برنامه هفتم، ۴۲ درصد از پروندههایمان را به شیوه تمام الکترونیک تشکیل دادیم. یک برگ کاغذ در این پروندهها مورد استفاده و بهرهبرداری قرار نگرفته است. چهارمین اقدام خراسان جنوبی، برگزاری مزایده الکترونیک است. سابق بر این، یک برگ آگهی را در تابلوی دادگستری نصب میشد که حتی کارمند خودمان هم آن را نمیدید؛ البته مطمئن باشید که کارمندان دولت در این مزایدهها شرکت نمیکنند.
عبداللهی گفت: در گذشته با اعلام آگهی، چند نفر شرکت میکردند که شاید با همدیگر تبانی کرده بودند برای خرید کالای مردم و اموال مردم. ما در خراسان جنوبی به این نتیجه رسیدیم که همانگونه که اموال دولت را برای دولت از طریق سامانه دریافت میکنیم و میخریم، اموال مردم را هم از طریق سامانه و به شیوه تمام الکترونیک بفروشیم. اکنون یک ایران بزرگ میتواند در مزایده اموال شرکت کند. ۴۳۸۱ مورد مزایده الکترونیک در قوه قضاییه برگزار کردهایم.
امروز در خراسان جنوبی، ارجاع شکواییهها و دادخواستها به شیوه هوشمند انجام میشود
وی با اشاره به سامانه ارجاع ادامه داد: در خراسان جنوبی، سامانه خودش ارجاع میکند و دیگر مقام ارجاع نمیتواند گزینش کند که این پرونده را به کدام شعبه بدهد. همچنین امروز در خراسان جنوبی، ارجاع شکواییهها و دادخواستها به شیوه هوشمند انجام میشود. سامانه کنترل تردد را قوه قضاییه دارد و در همه دادگستریها اجرا میشود، لیکن به معیارها و مواردی که در استان خراسان جنوبی میپردازد، در سایر استانها پرداخته نمیشود.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ما امروز میتوانیم به شما بگوییم مردم چه مدتزمانی در دادگستری خراسان جنوبی برای گرفتن خدمات معطل شدهاند؛ حتی در شهرستانها هم این اطلاعات موجود است. خدمت ابداعی دیگری که به مردم ارائه کردیم این است که در سایر دادگستریها شهروندان نوبت میگیرند که بیایند، اما ما به مردم میگوییم نوبت بگیرید که نیایید. به این صورت که برای اجرای احکام مدنی، علیالظاهر نوبت گرفتن برای مراجعه است، ولی ما به آنها میگوییم که نیایند، به پرونده رسیدگی میشود و به آنها اطلاع داده میشود که به پرونده الکترونیکشان در ثنا مراجعه کنند.
وی یادآور شد: نهمین خدمت، برگزاری اردوهای جهادی است. در ۱۷۹ نقطه استان، همکاران ما از دستگاه قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حضور پیدا کردند و خدمتی رایگان، بدون منت و از سر افتخار به شهروندان فهیم استان خراسان جنوبی ارائه دادند. در همین آذرماه، ۸۶ مورد خدمت جهادی توسط همکاران من ارائه شد.
تاکنون ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای محرومیتزدایی تزریق کردهایم
وی ادامه داد: تاکنون ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای محرومیتزدایی تزریق کردهایم. سؤال این است که آیا با شلاق زدن و اجرای شلاق میتوان محرومیتزدایی کرد؟ آیا با حبس میتوان خروجی دستگاه قضایی را اینگونه به دست آورد؟ ما این کار را کردیم. حتماً نه با شلاق، بلکه با جایگزینها. آبرسانی کردیم به خانههای محرومان، تخت بیمارستانی خریدیم، آبشخور دام در نایبند پاد به سمت سمنان نصب کردیم تا از حیات یوز، آهو و گونههای نادر حیوانی محافظت کنیم و برای آبرسانی به مدارس و مزارع مردمی که در نقاط محروم خراسان جنوبی زندگی میکنند نیز اقداماتی صورت گرفته است.
پرداخت دیه متوفیان معدن طبس بدون رأی قضایی
وی با اشاره به حادثه معدن معدنجو و فوت کارگران این معدن گفت: متأسفانه در آن حادثه تلخ، ۵۳ کارگر دار فانی را وداع گفتند. دلیل وقوع حادثه، عدم تأمین زیرساختهای ایمنی برای کار در معدن بود. از اولین لحظات وقوع حادثه، همه دستگاههای اجرایی، قضایی و خدماترسان در محل حضور پیدا کردند. در فاصله سه روز، تمام اجساد از زیر آوار بیرون آورده شد. آنچه دستگاه قضایی باید انجام میداد، اتخاذ تصمیم مقتضی و متناسب برای کاهش آلام خانواده کارگران متوفی و تضمین ایمنی برای ادامه کار سایر کارگران بود.
رئیس دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: ما در ارتباط با خانواده متوفیان اقداماتی انجام دادیم تا حقوقشان را تا آنجایی که امکانپذیر بود، استیفا کنیم. از جمله این اقدامات، پرداخت دیه بدون رأی قضایی بود. در همان اوایل رسیدگی به پرونده، حقوق و مستمری خانواده متوفیان با پیگیری دستگاه قضایی در همان ماه اول فوت برقرار شد.
وی تصریح کرد: سومین اقدام ما این بود که با مذاکره با شرکت، تقاضا کردیم هزینه کفنودفن متوفیان را پرداخت کند و حتی هزینه برگزاری مراسم را نیز شرکت بپذیرد که این کار انجام شد. علاوه بر آن، کارگر مستمری دارد و شرکت تعهد دیگری از ظاهر بر اساس موازین در قبال حقوق و مزایا بیشتر ندارد، اما ما با شرکت مذاکره کردیم و گفتیم بیایید یک حقوق مستمری حداقل برای کارگر متوفی و خانوادههایشان به مدت ۱۰ سال برقرار کنید. پذیرفتند که در سال اول ۷ میلیون تومان و هر سال ۲۰ درصد به آن اضافه شود تا ۱۰ سال و هر ماه این مبلغ به حقوق و مزایای خانواده کارگران متوفی اضافه شود.
شرکت معدنجو مکلف شده خدمات روانشناسی و مشاوره برای خانواده کارگران متوفی ارائه کند
وی تصریح کرد: ما در رأی خود، خدمات روانشناسی را برای خانوادهها الزام کردهایم و شرکت مکلف شده خدمات روانشناسی و مشاورهای از این قبیل را برای خانواده کارگران متوفی ارائه کند. همچنین درباره کارگرانی که در حال کار هستند، تا جایی که امکانپذیر بود، ایمنی را تأمین کردیم. شرکت مکلف شد کپسولهای خودنجات را به قدر نیاز و از یک برند معتبر تهیه کند. علاوه بر آن، در تونلها و در عمق ۱۷۰۰ متری، گاز متان وجود دارد که به محض افزایش بیش از یک درصد، احتراق و انتشار به وقوع میپیوندد؛ بنابراین برای جلوگیری از این حادثه، دستگاههای ایمنی باید بهخوبی کار کنند.
چین کار مانیتورینگ معدن طبس را انجام میدهد
رئیس دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: دو دستگاه در دو سینهکار و در دو تونل مستقر کردهایم. یکی از نقاط ضعف معادن زغالسنگ این است که ما از پایین کار خبر نداریم و مانیتورینگ بهصورت سنتی انجام میشود. در معدنجوی طبس نیز همین اتفاق افتاد. ما از شرکت تقاضا کردیم که آیا نمیتوانید کار مانیتورینگ را از کف به سقف انجام دهید؟ گفتند میشود، اما هزینه دارد. گفتم آقای مدیر، در حقوق جزا آمده است که با محکومعلیه و متهم به نفع مردم میتوان معامله کرد؛ اگر خدمتی از نوع عامالمنفعه برای مخاطبانش ارائه کند، میتوانیم به متهم بگوییم این خدمت را ارائه کن. از نوع اجتماعی، به نفع کارگران زنده، مانیتورینگ را انجام بده. گفتند هزینه دارد؛ گفتم اشکالی ندارد، معامله سر جای خود هست. ایشان پذیرفت و سراغ تهیه ملزومات از کشور چین رفت. کارشناسان خود را اعزام کرده و چین تعهد کرده است که انشاءالله کار مانیتورینگ را نیز انجام دهد.
وی ادامه داد: ما از حیث معادن زغالسنگ، اولین در کشور هستیم و ۱۵ تا ۱۶ نقطه معدنی را فقط در طبس داریم. یک مجتمع معدنی متعلق به دولت، تماممکانیزه است و بقیه به صورت سنتی برداشت میشود. امکان وقوع چنین حوادثی در سایر معادن نیز وجود دارد. تمام همت خود را به کار گرفتیم تا سایرین را قانع کنیم که حداقل این اقدامات را انجام دهند تا امنیت کارگران تأمین شود و از حوادث اینچنینی جلوگیری شود.
جان کارگران معادن خراسان جنوبی به پرداخت مطالبات معدنکاران این استان بستگی دارد
وی ادامه داد: لازم به ذکر است که این معادن، محصول خود را به ذوبآهن اصفهان میفروشند و این موضوع چالش عمدهای برای آنها ایجاد کرده است. از رسانهها میخواهیم مطالبه جدی معدنکاران خراسان جنوبی را به سمع و نظر تصمیمگیران در ذوبآهن اصفهان برسانند؛ چراکه جان کارگران معادن خراسان جنوبی به پرداخت مطالبات معدنکاران این استان بستگی دارد.
چهار مدیر متهم معدن طبس با پابند الکترونیک در حال خدمترسانی هستند
بسیاری از محکومان مواد مخدر ما بومی استان نیستند
عبداللهی درباره جرم مواد مخدر در استان خراسان جنوبی گفت: مواد مخدر از زمره جرائمی است که در خراسان جنوبی از فراوانی و شیوع برخوردار است. این بزه به عنوان اولین بزه در این استان محسوب میشود، اما متعلق به ساکنان این سرزمین نیست. بسیاری از محکومان مواد مخدر ما بومی استان نیستند.
باند اشرار مسلح را با همکاری استان اصفهان متلاشی کردیم
هلاکت ۱۱ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر که پنج نفر از آنها اهل یک خانواده بودند
وی ادامه داد: یکی از جهاتی که توانسته است مبارزه با مواد مخدر در خراسان جنوبی را تسهیل کند، نفوذناپذیری مرزهای ما از سوی قاچاقچیان مواد مخدر است. دوم، به حمدالله در تمام مناطق کویری و جادههای مواصلاتی، در تمامی نقاطی که احتمال وقوع حمل و خرید و فروش مواد مخدر وجود دارد، حضور فعال و مؤثری داریم. در همین امسال، باند اشرار مسلح را با همکاری استان اصفهان متلاشی کردیم و ۱۱ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر را در یک مورد به هلاکت رساندیم که پنج نفر از آنها اهل یک خانواده بودند. این افراد در درگیری با همکاران انتظامی ما به شیوه مسلحانه حضور داشتند و برخی از ضابطان محترم انتظامی ما به شهادت رسیدند.
رئیس دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: به حول و قوه الهی، روزبهروز بر شیوههای عمل ضابطان دستگاه قضایی در موضوع جرائم مواد مخدر افزوده میشود. محاکم انقلاب ما از بهترین قضات با بینش عمیق برخوردار هستند و پروندهها را با رعایت تمامی جهات قانونی و ظرفیتهایی که در قانون پیشبینی شده است، رسیدگی میکنند.
مسکنها در اختیار خانوادههای متوفیان معدن طبس قرار گرفته است
وی همچنین درباره تأمین مسکن برای خانواده قربانیان حادثه معدنجو در طبس گفت: دولت محترم با وقوع حادثه معدن، قول تهیه مسکن را برای خانواده کارگران متوفی داده است و تا جایی که من اطلاع دارم، این مسکنها تأمین شده و در اختیار خانوادهها قرار گرفته است.
۵۴ درصد از پروندههای ما با سازش به پایان میرسند
عبداللهی همچنین با اشاره به دادگاههای صلح گفت: دادگاه خراسان جنوبی نیز از اولین محاکم صلح در کشور است. دومین جایی که محاکم صلح راهاندازی شد، استان خراسان جنوبی بود. ما کمترین میزان پروندههای معوقه را در محاکم صلح داریم و هیچ شعبه صلحی که بیش از ۲۰۰ پرونده در کمدهای خود داشته باشد، وجود ندارد. میزان و میانگین زمان رسیدگی ما بسیار پایین است.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه میزان پروندههایی که وارد محاکم صلح میشود نسبت به محاکم حقوقی بسیار بیشتر است، از همکاران بسیار خوبی برخورداریم و مراجع ما در بحث حل اختلاف فعال هستند. به همین دلیل، برای افزایش میزان صلح و سازش در میان مردم، در ساختمان محاکم صلح، شورای حل اختلاف را مستقر کردهایم. ۵۴ درصد از پروندههای ما با سازش به پایان میرسند که به نظر میرسد درصد بسیار خوبی تلقی میشود.