دادستان کل کشور:
برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند
دادستان کل کشور با اشاره به اقداماتی که در حوزه ارزشگذاری املاک بانک آینده در حال انجام است، اظهار کرد: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند.
به گزارش ایلنا، در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام «موحدی» دادستان کل کشور طی سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده اظهار کرد: در حال حاضر، عمدهی امور در حال انجام پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده، معطوف به مدیریت صندوق ضمانت سپردههاست.
