به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی در نشست خبری خود روز دوشنبه ۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، در رابطه با اعتراف مأمور MI5 انگلیس مبنی بر اینکه عملیات پرچم دروغین، یعنی عملیات اسرائیل در استرالیا، برای محکوم کردن کشورهای مخالف اسرائیل بوده است، گفت: همه این مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در عملیات‌های موسوم به پرچم دروغین دارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. پرونده «لاوون» در مصر یک نمونه از این عملیات‌ها بود و هدف آن نیز حفظ نیروهای اشغالگر انگلیسی در کانال سوئز بود. این یک نمونه کاملاً روشن از عملیات پرچم دروغین است که اسرائیل تا سال ۲۰۰۵ آن را انکار می‌کرد. بنابراین این اقدامات مسبوق به سابقه است و بهترین ابزار، رسوا کردن این اقدامات است.

وی درباره بیانیه شورای اروپا مبنی بر دخالت ایران در جنگ اوکراین گفت: این یک ادعای تکراری است. در بیانیه‌های مشابه از چند کشور نام می‌برند به‌عنوان طرف‌هایی که به روسیه کمک می‌کنند. ما از ابتدای این درگیری اعلام کردیم که مشکلات باید از طریق گفت‌وگو میان دو کشور حل شود. اینکه انتظار داشته باشند هر کشوری که با روسیه دوستی دارد روابطش را قطع کند، غیرمنطقی است و این رابطه به منزله ضدیت با سایر کشورها نیست. طرف‌های اروپایی باید به سوابق رفتاری خود نگاه کنند که چرا منازعه اوکراین شکل گرفت و رفتارهای ناتو چه نقشی در آن داشت و باید نسبت به رفتار خودشان پاسخگو باشند.

بقایی در خصوص سرنوشت ۶ میلیارد دلار ایران در قطر و امکان دسترسی ایران به این پول گفت: در این مورد قبلاً اطلاع‌رسانی شده است. این یکی از صدها نمونه بدعهدی آمریکا است. قرار بود اموال متعلق به مردم ایران در دسترس دولت قرار گیرد، اما متوجه شدیم طرف آمریکایی نقض عهد کرده و این روند تا امروز نیز ادامه دارد.

وی درباره ادعاهای رسانه‌های خارجی مبنی بر اینکه مقاومت از بین رفته است، گفت: فعالیت رژیم صهیونیستی چیزی جز کشتار نیست و البته این رژیم خود را متعلق به این منطقه نمی‌داند. کشوری که برای خودش ریشه‌ای در منطقه قائل باشد، کشورهای دیگر را مورد تهاجم قرار نمی‌دهد. مقاومت امری ریشه‌دار است و تا زمانی که ظلم ادامه دارد، به زایش خود ادامه می‌دهد. مقاومت در بطن جامعه و در دل مردمان این منطقه وجود دارد، چراکه با وضعیتی غیرطبیعی در منطقه مواجه هستیم. از همین فرصت استفاده می‌کنم و افتتاح ششمین دوره رادیو مقاومت را تبریک می‌گویم.

بقایی در خصوص ادعای راشاتودی درباره اتهام رژیم صهیونیستی به ایران در قتل دانشمند هسته‌ای این رژیم گفت: از این ضرب‌المثل با کمی تغییر استفاده می‌کنم؛ جنایتکاران همه را به خوی خود می‌پندارند. این رژیم چون سابقه طولانی در قتل، ترور و کشتار شهروندان دیگر کشورها دارد، هر اتفاقی که می‌افتد به شیوه خود به دنبال مقصر می‌گردد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره مطالب منتشرشده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه نتانیاهو به دنبال مجاب کردن ترامپ برای حمله به ایران است، اظهار داشت: اول اینکه برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده و نه برای مذاکره. بنابراین به هیچ عنوان قابلیت‌های دفاعی ایران که برای بازداشتن متجاوزان از هرگونه خیال حمله به ایران طراحی شده، امری نیست که بتوان درباره آن صحبت کرد.

بقایی بیان کرد: اینجا با یک نفاق و دورویی آشکار مواجه هستیم. برنامه دفاعی و موشکی ایران تهدید تلقی می‌شود و از آن طرف، سیل تسلیحات به سوی رژیم صهیونیستی سرازیر می‌شود.

وی درباره روابط با آژانس گفت: تماس‌های ما با آژانس ادامه دارد و مادامی که عضو پیمان منع اشاعه هستیم، می‌دانیم که چگونه به تعهدات خود عمل کنیم. در خصوص بازرسی از تأسیسات تخریب‌شده در ایران، اولاً گروسی باید پاسخگو باشد و اولین سؤال را از بانیان این اقدام بپرسد. در شرایطی به تأسیسات ما حمله شد که بیشترین بازرسی‌ها از این تأسیسات انجام شده بود و هیچ شیوه‌نامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای تخریب‌شده وجود ندارد. ما در مقطعی توافق کردیم، اما طرف‌های اروپایی با استفاده از سازوکار ماشه مانع از به سرانجام رسیدن توافق شدند. مدیرکل آژانس مواردی را پیگیری می‌کند که در حوزه اختیارات او نیست.

وی درباره سند سه‌ساله همکاری با روسیه گفت: ما با بسیاری از کشورها مشورت‌های دوره‌ای و منظم داریم؛ برای تسهیل در اجرای توافق‌هایی که منعقد شده یا در ارتباط با تحولات بین‌المللی. این سند سه‌ساله همکاری راهبردی با روسیه در ادامه سند سه‌ساله قبلی است. حوزه‌های همکاری ایران و روسیه گسترده‌تر می‌شود و مبنای خوبی برای همکاری‌ها خواهد بود.

بقایی در خصوص خیز مجدد داعش در منطقه گفت: این موضوع را باید از طرف‌هایی پرسید که اذعان کردند شکل‌گیری داعش کار دولت سابق آمریکا بوده است. باید از کسانی سؤال کرد که با ترور بزرگ‌ترین نیروی دفاعی در مقابله با داعش، به جریان‌های افراطی پاداش دادند. ما در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی هستیم و می‌دانیم چه رشادت‌هایی برای مقابله با این گروه‌ها داشت. اینکه دوباره نگرانی‌های جدی مطرح شده است، باید بررسی کنیم چه اتفاقاتی در این دو سال در منطقه رخ داده است. مسئله سوریه، جایی است که رژیم صهیونیستی تلاش کرد آن را به کشوری چندپاره تبدیل کند؛ اقدامی که زمینه را برای رشد تروریسم مهیا می‌کند. با توجه به شرایط موجود، طرف‌های مقصر در ایجاد این گروه‌ها باید پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سؤال ایلنا، درباره ادعای یک رسانه آمریکایی مبنی بر اینکه پس از آغاز حمله رژیم صهیونیستی، پیشنهادی از سوی دونالد ترامپ برای لغو کامل تحریم‌ها به ایران ارائه شده است، گفت: کذب محض و دروغ است.

وی درباره بازتاب انتصابات فرماندهان نیروی هوایی گفت: طبیعی است که از تجربه‌های قبلی درس بگیریم و یکی از محاسن دفاع ۱۲ روزه این بود که فرصتی برای شناخت نقاط قوت و نقاط نیازمند تقویت فراهم شد. ما مدام در حال بهبود عملکرد خود هستیم.

بقایی درباره اقدامات کانادا علیه ایران گفت: قطعنامه‌ای که علیه ایران به تصویب رسید، کاری تکراری است که چندین سال با ابتکار کانادا انجام می‌شود. این قطعنامه بدون همراهی بیش از نیمی از کشورهای عضو به تصویب رسید. از ۱۹۲ عضو سازمان ملل متحد، نزدیک به ۱۲۰ کشور یا رأی مخالف دادند یا مشارکت نداشتند. این حنا دیگر رنگی ندارد. اگر پیش‌تر می‌توانستند با ابزار حقوق بشر بخشی از جوامع را تحت تأثیر قرار دهند، امروز دیگر ممکن نیست. کانادا اگر واقعاً قصد حمایت از حقوق بشر داشت، باید با تحریم‌های ظالمانه مخالفت می‌کرد و با رژیم صهیونیستی همراهی نمی‌کرد. این قطعنامه‌ها کاملاً سیاسی است و هیچ نگاه حقوق بشری در آن وجود ندارد.

وی درباره اینکه پژاک درصدد بوده در جنگ ۱۲ روزه اقداماتی علیه ایران انجام دهد، گفت: این صحبت‌ها را از رسانه‌ها شنیده‌ام و در حال حاضر نمی‌توانم اظهارنظر رسمی درباره این ادعاها داشته باشم. رژیم صهیونیستی و آمریکا طراحی جامعی برای ضربه زدن به کیان ایران انجام داده بودند. صحبت‌هایی که به‌تدریج ابعاد آن آشکار می‌شود، درباره طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف ایران و ضربه زدن به تمامیت سرزمینی کشور، این موضوع را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد توطئه‌ای بسیار شوم علیه ملت ایران طراحی شده بود. این وضعیت، بزرگی اقدام ایران و ملت ایران را نشان می‌دهد که با تمام توان در برابر این توطئه ایستادند و اجازه ندادند به تمامیت سرزمینی ایران خدشه‌ای وارد شود.

وی درباره سند امنیت ملی آمریکا و جایگاه ویژه‌ای که به اسرائیل داده شده است، گفت: در اینکه اسرائیل سربار سیاست آمریکا شده و هزینه‌های مالی و حیثیتی جنایاتش را بر این کشور تحمیل می‌کند، تردیدی نیست. مردم منطقه سال‌هاست به‌خوبی دریافته‌اند که اقدامات این رژیم علیه فلسطین اشغالی و کشورهای منطقه، چون مورد تأیید و حمایت آمریکا قرار می‌گیرد، به معنای همدستی آمریکا است و این اقدامات به پای آمریکا نوشته می‌شود. آنچه طرف‌های آمریکایی درباره دوری از جنگ‌های بی‌شمار مطرح می‌کنند، چیزی جز حرف نیست. این رژیم موفق شده آمریکا را به جنگ‌های بی‌پایان و دشمنی بی‌ثمر با ملت‌های منطقه بکشاند. این هزینه سنگینی است که افکار عمومی غرب و آمریکا نیز به آن پی برده‌اند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: دلیل رفت‌وآمدهای مکرر این رژیم و تلاش برای ایجاد هراس جدید علیه منطقه و ایران، این است که افکار عمومی غرب و آمریکا فرصت تأمل درباره هزینه‌هایی که این رژیم بر مردم آمریکا تحمیل می‌کند، نداشته باشند.

