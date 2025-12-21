خبرگزاری کار ایران
سلیمی در تذکر شفاهی:

برخی از کشورها مراقب اظهاراتشان در خصوص جزایر سه‌گانه باشند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلام‌شهر در مجلس گفت: برخی از کشورها مراقب اظهاراتشان در خصوص جزایر سه‌گانه باشند.

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه در تذکر شفاهی گفت: بعضی از کشورها در مورد اظهاراتشان در رابطه با جزایر سه‌گانه هشدار می‌دهم مراقب باشند پوست خربزه زیر پای آنها نگذارند مخصوصاً چین به خاطر اینکه چند بار این خبط را انجام داده مراقبت کنند.

وی افزود: آقای رئیس جمهور افزایش حقوق ۲۰ درصدی با تورم ۵۰ درصد کجا با عدالت و انصاف که دائم از او دم می‌زنید مطابقت دارد آقایانی که در دولت می‌گویند استیضاح به مصلحت نیست از آنها چند تا سوال داریم آیا افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها به مصلحت است؟ آیا دلار ۱۳۰ هزار تومان و سکه ۱۴۰ میلیون تومان به مصلحت است آیا نگرانی لحظه به لحظه مردم به مصلحت است؟ از کجا معلوم شما مصلحت واقعی مردم را تشخیص بدهید و در پایان از آقای رئیس جمهور به خاطر اینکه فرمودند توان دفاعی کشور غیر قابل مذاکره است تشکر می‌کنیم.

