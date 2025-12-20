خبرگزاری کار ایران
رئیس مجلس به علاءالدین بروجردی تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت اشرف بروجردی را به برادر وی، علاءالدین بروجردی تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت اشرف بروجردی، همسر و خواهر شهید را به علاءالدین بروجردی نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

اِنّا لله و اِنّا اِلَیهِ راجِعون

جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی

درگذشت همشیره محترمه خانم دکتر اشرف بروجردی، خواهر شهید و همسر شهید والامقام غلامعلی معتمدی از شهدای گرانقدر هفتم تیر و رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی موجب تألم و تأثر گردید.

این مصیبت را به جنابعالی و آن خاندان معزز تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

