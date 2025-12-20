خبرگزاری کار ایران
حجت‌الاسلام صالحی نسب:

پژوهش باید براساس نیاز باشد و نتایج آن عملیاتی شود

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا در جمع کارکنان این اداره با اشاره به اصول پژوهش گفت: هر پژوهشی باید دارای یک هدف مشخص، قابل اندازه‌گیری و براساس نیاز باشد، تمام مراحل آن به طور دقیق ثبت و ضبط و نتایج آن عملیاتی شود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام صالحی نسب رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا ضمن تبریک هفته پژوهش گفت: اساسی‌ترین ارکان گسترش علم و همچنین رشد و پیشرفت هر کشور پرداختن به مقوله تحقیق و پژوهش است. موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بزرگترین تحولات و جهش علمی یک کشور به شمار رود و از آنجایی که رکن اساسی و اصلی جامعه بشری محسوب می‌شود می‌توان با برنامه‌ریزی و تمرکز روی آن نتایج و تاثیرات شگفت انگیزی در جامعه مشاهده کرد.

وی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «القلم من الله نعمه عظیمه و لولا القلم لم یستقم الملک و الدین و عیش صالح» قلم از سوی خداوند نعمت بزرگی است و اگر قلم نبود یعنی اگر علم برآمده از تعمق و ژرف اندیشی نبود حکومت، دین و زندگی شایسته محقق نمی‌شد، به جایگاه خطیر پژوهش در آموزه‌های اسلامی تأکید کرد.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: دین مبین اسلام برای مطالعه و کتابخوانی و تحقیق و تفحص جهت کسب علم و تربیت صحیح و همچنین پیشرفت و توسعه در شئونات مختلف زندگی بشر ارزش و اعتبار زیادی قایل شده است و همۀ افراد بشر را به خواندن، نوشتن، و در حقیقت به تحصیل علم و دانش تشویق نموده است.

حجت‌الاسلام صالحی نسب افزود: یاد گرفتن، خواندن، نوشتن، و تحصیل علم و دانش در احادیث و روایات متعددی توسط پیامبران و ائمۀ اطهار (ع) مورد تأکید قرار گرفته است. پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «من مات و میراثه الدفاتر و المحابر و جبت له الجنه» بدین معنا که هر کس بمیرد و میراث او دفترها و دوات باشد بهشت بر او واجب می شود.

وی با اشاره به اصول پژوهش خاطرنشان کرد: هر پژوهشی باید دارای یک هدف مشخص، قابل ‌اندازه‌گیری و براساس نیاز باشد. در تمام مراحل پژوهش، از جمله جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات، باید دقت و ظرافت لازم به کار گرفته شود و براساس یک طرح و برنامه مشخص انجام شود و تمام مراحل آن به طور دقیق ثبت و ضبط شود و نتایج آن عملیاتی شود.

 

