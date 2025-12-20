خبرگزاری کار ایران
حضور جهادی و مقتدرانه قرارگاه مقدم مدینه منوره سپاه در امدادرسانی به سیل‌زدگان قشم

کد خبر : 1730235
فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه، از اجرای طرح گسترده امداد و خدمت‌رسانی به هموطنان آسیب‌دیده از سیلاب در جزیره قشم خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ دوم سفیدچیان، فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه، از اجرای طرح گسترده امداد و خدمت‌رسانی به هموطنان آسیب‌دیده از سیلاب در جزیره قشم خبر داد و تأکید کرد:  «سبزپوشان قرارگاه مدینه با تمام توان و تجهیزات در کنار مردم عزیز هستند و تا بازگشت شرایط به حالت عادی لحظه‌ای از خدمت صادقانه فروگذار نخواهند کرد.»

فرمانده قرارگاه مدینه با اشاره به آمادگی کامل نیروهای تحت امر خود افزود:  «از نخستین ساعات بروز بارندگی و وقوع سیلاب در روستاهای قشم، بویژه در مناطق کامل‌آباد و طولا، نیروهای سپاه با به‌کارگیری ۶ دستگاه تویوتا، یک دستگاه لودر و بیش از ۵۰ نفر از نیروهای رسمی و وظیفه، ضمن امدادرسانی و نجات خانواده‌های گرفتار در آب‌گرفتگی، اقدام به انتقال ۸ دستگاه خودروی گرفتار در سیلاب به مناطق امن کردند.»

سردار سفیدچیان در تشریح اقدامات انجام‌شده اعلام کرد:  «با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم، قرارگاه فرعی شهید رودکی نیروی زمینی سپاه و قرارگاه مدینه منوره، ضمن آماده‌سازی تجهیزات سنگین شامل لودر، گریدر، کمرشکن و خودروهای امدادی، نسبت به توزیع ۲۰۰ تخته پتو، ۴۰۰ عدد کنسرو ماهی طبخ‌شده و ۶۰۰ قرص نان تازه بین ۲۷ خانواده آسیب‌دیده اقدام کردند.»  

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر نیروهای سپاه افزود:  «به منظور پیشگیری از وضعیت ناپایدار جوی و تداوم خدمت‌رسانی، نیروهای ما در آمادگی کامل قرار دارند. همچنین یک ژنراتور ۲۰ کاوا برای تأمین برق اضطراری به مجتمع نان و زیرساخت‌های حیاتی جزیره اختصاص یافت.»

فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره خاطرنشان کرد:  «هم‌افزایی میان سپاه، سازمان منطقه آزاد، فرمانداری، هلال‌احمر و دستگاه‌های امدادی باعث شد با وحدت و سرعت، امنیت و آرامش به مناطق سیل‌زده بازگردد. این حرکت جلوه‌ای از  اقتدار، همدلی و روحیه جهادی نیروهای سپاه در کنار مردم شریف جزیره قشم است.»

 

انتهای پیام/
