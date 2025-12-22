احمدانارکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که این روزها شاهد افزایش نرخ ارز و سکه در کشور هستیم، در خصوص اینکه افزایش قیمت‌ها باعث شده است نگرانی در بین اقشار ضعیف جامعه بخصوص حداقل بگیرها افزایش یابد، گفت: بحث‌هایی که امروز در کشور داریم گرانی و معیشت مردم است. بحث اصلی این است که چه اقداماتی باید انجام دهیم این چالش‌ها را مدیریت کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که فشار معیشتی بر مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه که تعدادشان هم، روزبه‌روز افزایش می‌یابد، زیاد است. این قشر زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و حداقل کالری که به آنها اختصاص داده می‌شود به عنوان حداقل کالری برای زنده ماندن است.

وی با اشاره به این که از یک‌سو شاهد رشد مداوم قیمت‌ها هستیم و از سوی دیگر نرخ ارز و سکه هم روندی صعودی دارد، بیان کرد: این وضعیت، مدیریت اقتصادی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده و ضرورت اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و فوری را دوچندان ساخته است. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و حداقل نیاز معیشتی آنان، یعنی تأمین اقلام مورد نیازشان برای بقا، به مسئله‌ای حیاتی بدل شده است. انتظار می‌رود سازوکارها و ابزارهایی طراحی شود که دست‌کم بخشی از نیازهای اولیه را پوشش دهد.

انارکی تاکید کرد: کالا‌برگ ابزاری است که می‌تواند اقلام مورد نیاز اقشار جامعه را تامین کند. اما واقعیت این است که متاسفانه نتوانسته‌ایم اقلام مورد نیاز مردم را برای‌شان تامین کنیم. باید گفت آنچه امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم، نشان‌دهنده این است که در عمل، تأمین اقلام اساسی با وجود گرانی‌های شدید و فزاینده، با موفقیت همراه نبوده و شرایط زندگی مردم هر روز دشوارتر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید دولت، مجلس و کلیت حاکمیت با نگاهی واقع‌بینانه و تصمیماتی اساسی، بتوانند بخشی از این مشکلات را مرتفع سازند؛ در غیر این صورت، فشار بر کف جامعه ادامه‌دار خواهد بود. منابع ارزی در دسترس، میزان بودجه‌ای که بسته شده و کسری بودجه‌ای که وجود دارد مشخص است و همین امر باعث شده فشار روز به روز بیشتر شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم یک فکر اساسی در حاکمیت صورت گیرد و اقدامی که به نفع مردم است اتفاق بیفتد. باید قبول کرد تحریم‌ها نقش قابل توجهی در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند؛ باید پذیرفت که تحریم‌ها در داخل نیز زمینه‌ساز بروز فساد و رانت‌خواری شده‌اند و این خود فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی مشاهده می‌شود که ارزهای تخصیصی برای کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی، به‌درستی مصرف نمی‌شود و نتیجه این نابسامانی، چیزی جز افزایش فشار بر مردم نیست که امیدوارم این روش‌ها اصلاح شود.

انارکی در پاسخ به این‌که بحث ترمیم کابینه و استیضاح برخی از وزرا هم مطرح می‌شود، در حالی که شاهد بودیم زمانی که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم استیضاح شد قیمت ارز و طلا بسیار کمتر از آن چیزی که بود که امروز شاهدش هستیم، آیا این اقدامات تاثیر دارد، گفت: اینکه بگوییم استیضاح وزرای اقتصادی و دولت چاره کار است، ما این تجربه را با آقای همتی داشتیم و دیدیم که بعد چه اتفاقی رخ داد.

وی افزود: آن روزها من هشدار دادم که بعد از استیضاح وی قطعا قیمت دلار بالاتر خواهد رفت که همین اتفاق افتاد.

این عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هنوز ۲ ماه از روی کارآمدن آقای همتی در دولت چهاردهم نگذشته بود که بحث استیضاحش را کلید زدند و اتفاقی که افتاد این بود که دلار بالاتر رفت و پایین‌تر نیامد. پس این نشان‌دهنده آن است که دولت و تیم اقتصادی‌اش با این اوضاع و احوال، قرار نیست آنقدر موثر باشند.

وی با بیان اینکه در حل مشکلات اقتصادی پارامترهای زیادی دست به دست هم می‌دهند، خاطرنشان مرد: مشکلات اقتصادی، نیازمند راهکارهای اقتصادی هستند و نمی‌توان با ورود صرفا نهادهای امنیتی یا نظارتی، انتظار حل ریشه‌ای این مسائل را داشت. بله؛ نقش این نهادها می‌تواند در حد نظارت و کنترل باشد، اما اصل مسئله، سیاست‌گذاری اقتصادی و اصلاح ساختارهاست.

انتهای پیام/