سردار کارگر انتصاب فرمانده نیروی هوایی ارتش را تبریک گفت

به گزارش ایلنا،سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیامی انتصاب امیر سرتیپ بهمن بهمرد را به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهدای سلام

با احترام انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

تخصص و تجربیات ارزنده و سال‌ها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و صیانت از دستاورد‌های ارزشمند نهضت جهانی حضرت امام خمینی (ره)، توسعه و شکوفایی روزافزون و امیدبخش سنگر خطیر و مهم در مجموعه نیروی پدافند هوایی ارتش را نوید می‌دهد.

توفیق روز افزون شما برادر ولایی را در امتداد مسیر شهدای والامقام تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و زعامت، رهبری و فرماندهی حکیمانه حضرت امام‌خامنه‌ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر

انتهای پیام/