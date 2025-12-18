در پیامی؛
سردار کارگر انتصاب فرمانده نیروی هوایی ارتش را تبریک گفت
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیامی انتصاب فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا،سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیامی انتصاب امیر سرتیپ بهمن بهمرد را به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
برادر ارجمند امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد
با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهدای سلام
با احترام انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
تخصص و تجربیات ارزنده و سالها خدمت صادقانه، متعهدانه و خالصانه در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و صیانت از دستاوردهای ارزشمند نهضت جهانی حضرت امام خمینی (ره)، توسعه و شکوفایی روزافزون و امیدبخش سنگر خطیر و مهم در مجموعه نیروی پدافند هوایی ارتش را نوید میدهد.
توفیق روز افزون شما برادر ولایی را در امتداد مسیر شهدای والامقام تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و زعامت، رهبری و فرماندهی حکیمانه حضرت امامخامنهای (مدظله العالی) از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر