ابطحی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
در جلسه جمعی از نخبگان و شخصیتهای برجسته سیاسی با رئیسجمهور چه گذشت؟
یک فعال سیاسی اصلاحطلب درباره جلسه روز گذشته جمعی از نخبگان و شخصیت های برجسته سیاسی با رئیس جمهور توضیحاتی ارائه کرد.
حجت الاسلام سید محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره جلسه روز گذشته جمعی از نخبگان و شخصیت های برجسته سیاسی با رئیس جمهور گفت: این دیدارها جلسات خوبی برای به دست آوردن نظرات احزاب گوناگون و دیدگاههای مختلف است. اما به دلایلی که من برخی از آن موارد را هم در آن جلسه مطرح کردم، خیلی تأثیرگذاری جدی ندارد.
وی با اشاره به این دلایل گفت: یکی از این دلایل این است که احزاب ما خیلی احزاب جدی نیستند و صرف اینکه دبیران احزاب و کسانی که حزبی به نام خودشان ثبت کرده اند، در این جلسه حضور داشتند، دلیل بر این نیست که بتوانند منتقل کننده افکار جامعه باشند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: نکته دوم این بود که تازه اگر همه حرفهای این احزابی که با هم دیگر اختلاف نظر دارند در آنجا شنیده شود و حتی جدیتر گرفته شود، باز هم این به معنای این نیست که صدا و سخن نسل درون جامعه شنیده می شود. من این موضوع را هم در جلسه مطرح کردم که من بر این باورم که آنها نسل رو به آینده هستند و آنها باید تعیین کننده در انتخابات یا مجاری امور کشور باشند. آنها الان اصلاً دلنگرانی اصلاحطلب و اصولگرا و مستقل و این حرفها را ندارند و اصلاً این ادبیات که ما در این جلسات مطرح میکنیم یا دیدگاههایی که ارائه میکنیم، ادبیات و دیدگاهها و مورد نیاز آنها نیست.
ابطحی گفت: متأسفانه از اینطرف هم همینطور است، یعنی هیچوقت در این محافل رسمی، دلواپسیها، نیازها و لایف استایل، سبک زندگی این نسل مورد توجه قرار نگرفته است به همین دلیل از این جلسات لازمتر نیاز به این است که یا همین احزاب یا مدیران دولتی بتوانند این نظرات روز به روز نو شونده نسل فعلی را بفهمند و بر اساس آن طراحی کنند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه یکی دیگر از بحثهایی که مطرح بود، تکرار این موضوع در دیدگاههای دو جناح بود که انسجام ملی بعد از جنگ را چگونه میشود حفظ کرد و این را شاید بالاخره برای مقدمهای برای انتخابات اردیبهشت ماه مطرح میکردند. من در آنجا اعتقادم این بود و گفتم که انسجام ملی که الان ما از ان به عنوان انسجام بعد از جنگ از آن یاد میکنیم را هیچوقت بررسی کارشناسانه و نظرسنجی نکردیم تا ببینیم این انسجام ملی اصلاً به وجود آمد یا نیامد.
این فعال سیاسی گفت: بر فرض اینکه به وجود آمده باشد، من یک هشداری آنجا مطرح کردم که خیلی مهم است و آن این است که حالا استفاده از این عنوان انسجام ملی چون نه میشود آن را نفی کرد و نه می.توان آن را اثبات کرد، قابل تذکر و قابل توجه است ولی وقتی که انتخابات برگزار شود و تعداد مشارکت در انتخابات معلوم شود همه چیز مشخص میشود و من بر این باورم که مشارکت زیادی نخواهد بود، آن موقع انسجام ملی عدد و رقم پیدا میکند و معلوم میشود. به همین دلیل یا باید به سرعت یک نگاهی که نگاه جامعه است و مشکلاتی که مشکلات جامعه است مطرح و حل شود یا اینکه بالاخره انسجام ملی حتی در شعار و در ادعا هم از دست رفته است.
وی درباره اینکه آیا نتیجه چنین جلساتی میتواند راهگشا باشد، گفت: آقای رئیسجمهور یک دفاع خیلی جانانهای از عملکردشان داشت و از کارهای زیربنایی که در حال انجام است صحبت کرد و حتی از سیاست خارجی حرف زد و مسائلی ارائه کرد که شاید در بخشی از آنها اختلاف نظر بین دوستان احزاب و جریانات سیاسی بود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: به نظرم اگر این اتفاق بیفتد اتفاق خیلی خوبی است. ایشان توصیه کرد که اگر این مواردی را که میگویید و اختلافنظر درباره آن وجود دارد و دیدگاههای متفاوتی درباره آن مطرح میشود و این دیدگاهها هم مبانی روشنی دارد و میشود بر اساس آنها نگاه متفاوتی ایجاد کرد، اینها را ادامه دهند و نه نظریهپردازیهایشان، بلکه راهکارهایی که به نتیجه میرسد را به ریاست جمهوری اعلام کنند. من امیدوارم دفتر رئیس جمهور، معاون سیاسی رئیسجمهور، هر جایی مانند وزارت کشور این کار را انجام دهد و واقعاً راهکارهای عملیاتی را از بین این دیدگاهها بیرون آورده و به صورت مداوم ارائه کنند شاید تأثیر داشته باشد.