دسترسی غیرحضوری به خدمات قضایی بدون نیاز به حضور فیزیکی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از فراهم شدن امکان مطالعه محتوا و دریافت خدمات قضایی بدون نیاز به حضور فیزیکی خبر داد و اجرای طرح ارجاع هوشمند پروندهها را در دادگستری استان قم اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، محمد کاظمیفرد، رئیس این مرکز، روز سهشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، در رأس هیئتی از مدیران ارشد فناوری اطلاعات دستگاه قضا، بهمنظور زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (سلاماللهعلیها) و دیدار با مسئولان و کارکنان دادگستری استان قم، به این استان سفر کرد.
کاظمیفرد و هیأت همراه پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (سلاماللهعلیها) و ادای احترام به ساحت مقدس آن بانوی بزرگوار، در نشست تخصصی «حکمرانی قضایی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» که در ساختمان دادگستری کل استان قم برگزار گردید، شرکت کردند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست، با تشریح سیاستهای کلان دستگاه قضا در هوشمندسازی، اظهار کرد: گسترش فناوریهای نوین و دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، از تأکیدات راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه است و تمام برنامههای این مرکز بر اساس این رویکرد طراحی و اجرا میشود.
وی با اشاره به بهرهگیری از هوش مصنوعی در عدلیه، افزود: سامانه تناد امکان جستوجوی هوشمند در بیش از ۱۱۶ میلیون رأی و تصمیم قضایی گمنامسازیشده را فراهم کرده و این ظرفیت به زودی به طور کامل با سامانه سمپ ادغام خواهد شد تا دقت، سرعت و کیفیت دسترسی به اطلاعات قضایی ارتقا یابد.
کاظمیفرد توسعه خدمات خودکاربری را از اولویتهای راهبردی دستگاه قضا برشمرد و گفت: اکنون حدود ۴۰ درصد درخواستها از جمله لوایح، اظهارنامهها و شکواییهها به صورت غیرحضوری ثبت میشود و بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف نهایی ارائه تمام خدمات قضایی به صورت غیرحضوری و هوشمند است.
وی همچنین از آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند پروندهها در دادگستری استان قم خبر داد و تأکید کرد: این طرح پیشتر به صورت آزمایشی در خراسان جنوبی و دیوان عالی کشور اجرا شده و در صورت موفقیت، به سراسر کشور گسترش مییابد؛ زیرا نقش مهمی در ارتقای عدالت رویهای و توزیع متوازن پروندهها دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به رونمایی از نسخه جدید سامانه سمپ هوشمند، عنوان کرد: این سامانه با بازنویسی کامل زیرساختها و بر اساس نیازهای روز دستگاه قضا طراحی شده و پس از اجرای آزمایشی در خراسان جنوبی، اکنون در قم پیادهسازی میشود تا در صورت دستیابی به نتایج مطلوب، سراسری شود.
کاظمیفرد در پایان بر برنامهریزی برای کاهش مراجعات غیرضروری مردم به واحدهای قضایی تأکید کرد و افزود: با توسعه سامانههای اطلاعرسانی، پیامرسانها و دستیارهای هوشمند قضایی، پیگیری پروندهها و دریافت خدمات بدون حضور فیزیکی ممکن خواهد شد که گامی مهم در تحقق حکمرانی قضایی هوشمند و مردمی است.