خبرگزاری کار ایران
آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران برای سال آینده

وزیر کار از برگزاری نشستی طی ۲ هفته آینده با کارفرمایان در تاریخ ۸ دی‌ و همچنین با تشکل‌های کارگری برای بررسی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده با توجه به روند افزایشی قیمت‌ها، گفت: طی ۲ هفته آینده، نشستی با کارفرمایان در تاریخ ۸ دی‌ و همچنین با تشکل‌های کارگری برگزار می‌کنیم و در آنجا نظرات مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وزیر کار گفت: قانونی هم در مجلس وجود دارد که بر اساس آن حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق‌ها باید صورت بگیرد. قانونی که اکنون در مجلس در حال بررسی است را مدنظر قرار می‌دهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص می‌شود که به چه شکل بتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.

 

