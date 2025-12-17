از سوی رئیس جمهور؛
ماده واحده تعیین مناسبتهای جدید برای درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۹۲۴ مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، مشروح ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» که از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ شد، به شرح ذیل است:
شورای فرهنگ عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۹۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۴، ۵۵۶ و ۵۵۷ شورای معین این شورا و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ میگردد:
«ماده واحده – مناسبتهای جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور به شرح بندها و جداول ذیل تعیین میشوند: