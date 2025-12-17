تاکید آیتالله جنتی بر تقویت وحدت حوزه و دانشگاه
آیتالله جنتی گفت: شورای نگهبان از پشتوانه مجامع علمی بهره میبرد و پژوهش نقش کلیدی در اتقان نظرات این نهاد دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه امروز این شورا (چهارشنبه ۲۶ آذر) با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله دکتر محمد مفتح، بر ضرورت صیانت از پیوند علم و دین و استفاده از ظرفیتهای علمی کشور در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد.
فردا سالروز شهادت عالم آگاه و مجاهد انقلابی، آیتالله دکتر مفتح است؛ شخصیتی که با تکیه بر بصیرت و شناخت نیازهای زمان، مسیری را برگزید که موجب خنثی شدن فتنه اختلاف و جدایی میان حوزه و دانشگاه شد.
وی افزود: به روح پاک این شهید بزرگوار و همه کسانی که برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی مجاهدت کردند، درود میفرستیم و علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت داریم. دشمنان همواره به دنبال تحریف مفاهیم بودهاند و یکی از توطئههای جدی آنان، جداسازی مسیر علم از دین است. وظیفه اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی این است که با الگوگیری از بزرگانی همچون شهید مفتح، با حضور هوشمندانه خود مانع این تحریفها شوند. شناخت زندگی و اندیشه پیشگامان انقلاب اسلامی، ضروریست. آشنایی با سیره و تفکر پیشگامان انقلاب، زمینهساز شناخت صحیح از ماهیت انقلاب اسلامی و عامل تداوم حرکت درست انقلاب است.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به ناکامی دشمنان در مقابله با انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در مواجهه منطقی با این انقلاب ناکام بودهاند و برای پوشاندن درماندگی خود، به روشهایی نظیر ترور و جنگ متوسل شدهاند. نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی باید از الگوی موفق تبلیغی شهید مفتح در جذب اقشار مختلف مردم بهره ببرند و این تجربه ارزشمند را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
وی با اشاره به هفته پژوهش گفت: این هفته را به همه پژوهشگران و محققانی که حل مسائل کشور را محور فعالیتهای علمی خود قرار دادهاند تبریک میگوییم و امیدواریم همدلی و همکاری مراکز علمی و سازمانهای اجرایی، هرچه سریعتر به حل مشکلات کشور منجر شود. هیچ مجموعهای از پشتیبانی مجامع علمی بینیاز نیست. شورای نگهبان نیز خود را از این قاعده مستثنی نمیداند و برای افزایش اتقان نظرات، همواره از دیدگاههای تخصصی کارشناسان و اساتید حوزوی و دانشگاهی بهره برده است.
آیت الله جنتی گفت: در همین راستا، بیش از دو دهه است که از پشتیبانی ارزشمند دو مجموعه علمی، یعنی مجمع مشورتی فقهی و پژوهشکده شورای نگهبان، به عنوان سرمایههای گرانقدر علمی استفاده میشود.
وی در پایان از همه محققان و پژوهشگرانی که طی سالیان گذشته با حضور در مجمع مشورتی فقهی و پژوهشکده شورای نگهبان و ارائه نظرات علمی خود، این شورا را در انجام وظایف قانونیاش یاری کردهاند، قدردانی و تشکر کرد.