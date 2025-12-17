خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش مطرح کرد؛

قوی‌تر شدن؛ تنها راه پیشرفت عزتمندانه ایران اسلامی

کد خبر : 1729165
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: قوی‌سازی ملی امری واجب است و در حقیقت هیچ راهی جز قوی‌تر شدن برای پیشرفت عزتمندانه پیش روی کشور وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با کارکنان و فرماندهان پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز، با اشاره به لزوم قوی‌تر شدن ایران اسلامی برای مواجه با دشمنان، اظهار کرد: قوی‌تر شدن کشور نه یک انتخاب، نه امری تشریفاتی، بلکه یک الزام است. قوی‌سازی ملی نه مباح، نه مستحب و نه امری که بگوییم اگر بشود، بهتر است، بلکه واجب است و در حقیقت هیچ راهی جز قوی‌تر شدن پیش روی کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: امروز متأسفانه در جهان، «منطق قدرت» جایگزین «قدرت منطق» شده است بنابراین در چنین جهانی، فقط ملت‌ها و کشورهایی می‌توانند دوام بیاورند که از قدرت کافی برخوردار باشند چراکه قدرت‌های بین‌المللی هم دیگر به اصول ادعایی خود، پایبند نیستند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا با بیان اینکه در نظام طبیعت و مناسبات جهانی، ضعف مساوی با آسیب‌پذیری است، گفت: ملتی که دشمنی دشمنان، زیاده‌خواهی مستکبران و فشارهای گوناگون را مشاهده می‌کند، تنها راه علاجش قوی‌تر شدن است و این موضوع امروز به یک مطالبه ملی تبدیل شده است. در این مسئله، مؤمن و غیرمؤمن تفاوتی ندارند؛ همه ایرانیان یک شعار مشترک دارند و آن هم ایران قوی است.

نماینده ولی فقیه در ارتش با بازخوانی بیانات فرمانده معظم کل قوا درباره لزوم قوی‌تر شدن ایران اسلامی، بیان کرد: معظم‌له برای ایران قوی از واژه «ارکان» استفاده کرده‌اند بنابراین آشنایی با مؤلفه‌های این مهم ضروری است، چراکه بخش مهمی از تحقق آن، بر عهده نیروهای مسلح قرار دارد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با استناد به اصل ۱۴۳ قانون اساسی، اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران مأمور پاسداری از تمامیت ارضی، استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است و این مأموریت تنها با ارتشی باسواد، متخصص، متعهد، ماهر و کاربلد محقق می‌شود. البته برخورداری از علم به‌تنهایی کافی نیست، علم باید با اندیشه‌ورزی همراه شود تا بتواند به مؤلفه واقعی قدرت تبدیل شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسنی امنیت و قدرت دفاعی را از دیگر ارکان اقتدار ملی برشمرد و افزود: ملت ایران باید اطمینان داشته باشد که در شرایط اضطرار، توان دفاع از خود را دارد و نیروهای مسلح باید با خلاقیت و ابتکار عمل، پاسخ قاطعی به هرگونه تهدید احتمالی بدهند. اقتصاد و رفاه عمومی نیز از دیگر ارکان مهم قدرت ملی به شمار می‌رود چراکه معیشت مردم و آرامش خاطر آن‌ها تأثیر مستقیمی در اقتدار کشور دارد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در خاتمه با اشاره به نقش سیاست، قدرت چانه‌زنی، دیپلماسی، فرهنگ و سبک زندگی در ارتقاء قدرت ملی ایران، گفت: ملتی که در فرهنگ و سبک زندگی تابع دیگران باشد، نمی‌تواند مدعی قدرت واقعی شود و استقلال فرهنگی، از ارکان اساسی ایران قوی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
