به گزارش ایلنا، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در یادداشتی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون و دستور رئیس جمهور برای تامین دوهزار سرور اضطراری، تأکید کرد که فراهم کردن زیرساخت مستقل، پایدار و ایمن آموزش در فضای مجازی، به‌ویژه در شرایط اضطراری، یک ضرورت حیاتی برای ارتقای کیفیت و پایداری نظام آموزشی کشور است.

متن یادداشت به شرح زیر است؛

"باسمه تعالی"

به دنبال پیگیری‌های مستمر و مکاتبات مکرر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و برگزاری جلسه این کمیسیون با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین ارسال نامه‌ای از سوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهور؛ رئیس جمهور دستور دادند تا رئیس سازمان برنامه و بودجه فوراً ۲ هزار دستگاه سرور اضطراری برای ایجاد شبکه آموزشی مستقل با زیرساختی پایدار، قابل اتکا و مداوم برای آموزش در فضای مجازی فراهم نمایند.

شتاب سریع تحولات فناورانه در جهان و افزایش مخاطراتی که برگزاری آموزش حضوری را تهدید می‌کند، ضرورت فراهم کردن زیرساخت لازم برای ارائه آموزش در فضای مجازی، به‌ویژه در شرایط اضطراری، را بیش از پیش آشکار ساخته است.

تجربه سال‌های گذشته و مشکلاتی که در ارائه آموزش به وجود آمد، نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری را به عنوان نمایندگان مردم مصمم کرد تا با مطالبه‌گری از دولت، تاب‌آوری آموزشی کشور را ارتقا دهند و آموزش را از هرگونه خلل مصون نگه دارند.

با پیگیری کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و دستور رئیس جمهور، به‌زودی ۲ هزار سرور پشتیبان فضای مطلوب، پایدار و ایمن برای آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان در فضای مجازی را فراهم خواهد کرد.

