به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بررسی گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه توسعه قطارهای حومه‌ای و منطقه‌ای تهران و ارزیابی میزان پیشرفت اجرای دستورات رئیس‌جمهور در این زمینه، عصر روز سه‌شنبه 25 آذر 1404، با حضور دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور به ‌ویژه در محدوده کلان‌شهر تهران و شهرهای پیرامونی، به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به راه‌اندازی مجدد ریل‌باس‌های متوقف ‌شده، اجرای ساختار مدیریتی ستاد توسعه قطارهای حومه‌ای کشور، تهیه پیش‌نویس سند راهبردی توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تهران و بررسی برنامه‌های تأمین مالی پروژه‌های مرتبط اشاره کرد. ارزیابی میزان تحقق و پیشرفت دستورات صادر شده از سوی رئیس‌جمهور در این حوزه نیز از محورهای اصلی این نشست بود.

دکتر پزشکیان در این جلسه با اشاره به رویکرد کلان دولت در حوزه حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت ما در بخش حمل‌ونقل، توسعه ناوگان عمومی به‌ویژه قطار و اتوبوس و همچنین تکمیل کریدورهای ریلی کشور است. راهبرد دولت بر این است که تا حد امکان ناوگان حمل‌ونقل عمومی به سمت برقی‌سازی حرکت کند، چرا که این رویکرد علاوه بر کاهش آلودگی هوا، به ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های بلندمدت منجر خواهد شد.

رئیس‌جمهور در ادامه، بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعه حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نخبگان کشور ضروری است تا شبکه حمل‌ونقل ریلی به‌صورت اصولی، علمی و مبتنی بر مطالعات دقیق طراحی، اجرا و بهره‌برداری شود.

دکتر پزشکیان در ادامه سه محور اساسی را به‌عنوان الزامات مدیریت پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: نخست آنکه پروژه‌ها و میزان پیشرفت آن‌ها باید به‌صورت شفاف و مستمر قابل پایش باشد. دوم، تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها باید به‌موقع و بر اساس برنامه مشخص انجام شود و سوم، نحوه مشارکت بخش خصوصی و مدل‌های واگذاری طرح‌ها باید به‌روشنی تعریف و ابلاغ شود تا از سردرگمی و تاخیر در اجرا جلوگیری به عمل آید.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست قاطع دولت در حوزه مدیریت جمعیت و توسعه شهری تهران را تشریح کرد و گفت: سیاست دولت جلوگیری از هرگونه بارگذاری جدید جمعیت در شهر تهران و شهرهای حومه‌ای است، چرا که این روند تنها به تشدید چالش‌های موجود منجر خواهد شد. هرگونه صدور مجوز که موجب افزایش تراکم و ایجاد کانون جمعیت جدید شود، ممنوع است.

دکتر پزشکیان با انتقاد از رویه‌های نادرست در مدیریت شهری افزود: شهرداری‌ها نباید به سمت تراکم‌فروشی حرکت کنند. هیچ راهی جز کنترل جدی توسعه جمعیتی در پایتخت وجود ندارد چرا که در غیر این صورت، تهران به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت خواهد رسید.

رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: تمام اقدامات و برنامه‌های دولت در حوزه حمل‌ونقل و توسعه قطارهای حومه‌ای، صرفا معطوف به ارتقای سطح خدمات‌‌رسانی به شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آنان است، نه ایجاد زمینه برای توسعه بیشتر شهر تهران؛ نگاه ما خدمت‌ محور و مبتنی بر پاسخ به نیازهای واقعی مردم است.

در این جلسه همچنین گزارشی از سوی وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن کشور در خصوص میزان بهبود وضعیت جابجایی و حمل و نقل، متاثر از اقدامات دولت چهاردهم در توسعه خطوط ریلی حومه استان تهران از جمله افزایش قابل توجه ظرفیت جابجایی از 6.9 میلیون نفر سفر روزانه به 160 میلیون نفر سفر، پس از تکمیل و اجرای کامل طرح‌های جاری، ارائه شد.