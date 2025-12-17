به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما درباره نمایش خانگی گفت: جزئیات این طرح که در حال بررسی در کمیسیون فرهنگی ما هم اطلاع چندانی از آن جزئیاتی که نهایی شده نداریم البته فکر می‌کنم نهایی هم نشده و در حال بررسی است. به هر حال وظیفه دستگاه‌های کشور از جمله دستگاه مقننه و دستگاه مجریه هست که برای تکمیل چرخه تنظیم‌گری و نظارت طراحی کنند و طبق تکالیف برنامه هفتم برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی ادامه داد: اما اینکه این طرح به صدا و سیما امکان یا انحصار تنظیم گری را در حوزه نمایش خانگی میدهد گذاره درستی نیست چراکه قبل از این طرح در سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم گری حوزه نمایش خانگی را به صدا و سیما سپرده و این قانون است. آن چیزی که الان در مجلس در کمیسیون فرهنگی طرح می شود آیین نامه رسیدگی به تخلفات است.

وی ادامه داد: هر تنظیمگر وظیفه نظارت و در واقع مدیریت اشراف و نظارت ان حوزه تنظیم گری به عهده اش است اگر تخلفی اتفاق بیفتد قاعدتاً باید ابزاری برای جلوگیری از تخلف وجود داشته باشد ما به عنوان نمونه در ساترا به یک محصول به اصطلاح نمایشی مجوز تولید نمی‌دهیم یا مجوز تولید می‌دهیم اما هنوز مجوز انتشار ندادیم و آن محصول بدون مجوز منتشر میشود، این خلاف قانون است حالا چه ابزاری باید وجود داشته باشد که برای جلوگیری از تخلف تا تخلفی اتفاق نیفتد این الان حلقه مفقوده در چرخه تنظیم‌گری است و این کار را در کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان طرح رسیدگی به تخلفات در حوزه صوت و تصویر فراگیر در حال انجام است و هنوز نهایی نشده ما هم اطلاع نداریم.

وی ادامه داد: ما بیش از 500 مجوز سکوی صوت و تصویر فراگیر صادر کرده ایم که همکاری بسیار روان و خوبی بین ما و تهیه کننده و سکوها برپاست و تمام این کارهایی که می بینید نتیجه تعاملی است که ساترا برای تهیه کنندگان و سکوها فراهم کرده است اگر یک مورد تخلف هم اتفاق بیفتد باید ساز و کار رسیدگی به آن وجود داشته باشد. اما اینکه سازمان صدا و سیما و ساترا به تبعیت از سازمان صدا و سیما برای فعالیت سکوها در فضای مجازی مانع ایجاد میکند این گذاره غلط است و من هم بارها گفتم که اگر در راستای سیاست های فرهنگی صدا و سیما محصولات نمایش خانگی اتفاق بیفتد و تولید بشود ما نه تنها کمک می‌کنیم بلکه حتی امکان پخش تیزرشان و امکان مشارکت و حمایت مالی هم داریم.

انتهای پیام/