۲۵۰۰ اتوبوس فعال در تهران داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران و در پایان جلسه هیات دولت، درباره اتوبوس‌های مورد نیاز برای تهران گفت: ۹ هزار اتوبوس کم داریم، ما ۴ سال پیش ۸۶۰ اتوبوس فعال در گردش بودند و الان بالغ بر ۲۵۰۰ اتوبوس فعال داریم.

وی درباره آبیاری چمن ها ادامه داد: در برخی از جاها که جنبه نمادین دارد آن جا را ترمیم می کنیم جنس آن از بذرهای کم آبر است که میزان آب بری کم است و به طور مثال هفته ای یکبار آب می خواهد در جاهایی که نمادین نیست سه سال است که آب دهی را کاهش داده ایم و اساسا بذر چمن نمی کاریم.

