رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
هرگونه اسراف احتمالی دستگاهها در مصرف انرژی را بررسی خواهیم کرد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگر مطلع شویم دستگاهی در مصرف انرژی اسراف دارد، مسئله را بررسی خواهیم کرد و حتی مردم هم در مراجعاتشان به سازمانهای اداری این موضوع را به ما گزارش میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص برخورد با سازمانهای دولتی که در مصرف انرژی مطابق دستورالعملها رفتار نمیکنند، گفت: در مورد اینکه بخواهیم سازمان را جریمه نقدی کنیم یا برق و انرژیشان را قطع کنیم، بستگی به نظر وزارتخانههای مربوطه دارد و آنها تصمیم میگیرند.
وی ادامه داد: اگر مطلع شویم دستگاهی در مصرف انرژی اسراف دارد، مسئله را بررسی خواهیم کرد و حتی مردم هم در مراجعاتشان به سازمانهای اداری این موضوع را به ما گزارش میکنند.