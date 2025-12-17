دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی بارگذاری شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در پایان جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران گفت: خبری را که لازم بود منتشر شود و حتی خارج از کشور هم لازم بود هموطنان‌مان دریافت کنند بحث دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی است که در درگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری شده و همه علاقمندان چه ایرانیانی که داخل کشور هستند چه ایرانیایی که در خارج از کشور هستند، می‌توانند مراجعه کنند و این دستورالعمل را مطالعه کنند و تفاهم‌نامه و قرارداد را مطالعه کنند مراحل کاملا الکترونیکی است و می‌توانند به صورت آنلاین مدارک لازم را بارگذاری کنند.

