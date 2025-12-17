وزیر جهاد کشاورزی:
دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی بارگذاری شد
وزیر جهاد کشاورزی از بارگذاری دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی در درگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در پایان جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران گفت: خبری را که لازم بود منتشر شود و حتی خارج از کشور هم لازم بود هموطنانمان دریافت کنند بحث دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی است که در درگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری شده و همه علاقمندان چه ایرانیانی که داخل کشور هستند چه ایرانیایی که در خارج از کشور هستند، میتوانند مراجعه کنند و این دستورالعمل را مطالعه کنند و تفاهمنامه و قرارداد را مطالعه کنند مراحل کاملا الکترونیکی است و میتوانند به صورت آنلاین مدارک لازم را بارگذاری کنند.