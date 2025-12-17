به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در حاشیه هیات دولت گفت: آخرین وضعیت کالا‌برگ این است که تقریبا سه دهک اول دریافت کردند ان‌شاالله هفته آینده برای سایر دهک‌ها پرداخت می‌شود.

وی درباره موضوعات مطرح شده در خصوص واگذاری رجا ادامه داد: سیاست‌هایی که وزارت راه دارد و خودشان ان‌شاالله توضیح می‌دهند این است که تا جایی که امکان دارد به بخش خصوصی واگذار شود. اما یکی از سیاست‌های غلط این بوده که راه آهن‌های بین حومه‌ای مثل ورامین تهران یا شهرهای اطراف یا در تبریز به دلیل اینکه مانند مترو هستند، باید در اختیار دولت باشند.

میدری ادامه داد: در بازدیدی که سال گذشته از راه آهن ورامین تهران داشتیم، درخواست مردم این بود که ریل باس افزایش پیدا کند و جمعه یا شنبه هفته آینده دو ریل باس که تعمیر شده است به خط بازمی‌گردد و خواسته مردم انجام می‌شود.

وزیر کار گفت: قطار رجا که فکر کنم از سال ۸۸ به وزارت‌های تعاون، کار و اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی داده شده بود را به راه آهن عودت دادیم و در مقابل ما دارایی‌های جدیدی می‌گیریم؛ دارایی که می‌گیریم بر اساس سیاست‌های جدیدمان بیشتر از توسعه میادین گازی کشور است که برای سازمان تامین اجتماعی درآمدزاتر و سودآورتر هستند.

وی ادامه داد: واگذاری‌های غلطی در دوره‌های قبل انجام شده که مشکلات عدیده‌ای را برای مردم ایجاد کرد از جمله در همین رجا کاری که انجام شد این بود که در برخی از سال‌ها تا ۵۰ درصد واگن‌ها از مدار خارج شدند و با برگشت رجا به دستگاه تخصصی ان‌شاالله این شرکت دوباره می‌تواند دوران بهتری را داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این مسیرها مانند مترو هستند و نیازمند یارانه‌اند. یک صندوق بازنشستگی نمی‌تواند این یارانه‌ها را تأمین کند. ما در سال گذشته، حداکثر نرخ بلیت در مسیر ورامین–تهران حدود ۷ هزار تومان بوده، در حالی که برای ما هزینه هر مسافر نزدیک به ۷۰ هزار تومان تمام می‌شد.

وی افزود: در مجموع، برای قطارهای حومه‌ای، حدود ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه کردیم، در حالی که تنها ۲۴ میلیارد تومان درآمد داشتیم. بنابراین، بازگشت این شرکت حمل و نقل ریلی هم به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و هم به نفع مردم، تا بتوانند از خدمات بهتر و باکیفیت‌تری برخوردار شوند.

میدری درباره برنامه‌های دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده با توجه به روند افزایشی قیمت‌ها، گفت: طی ۲ هفته آینده، نشستی با کارفرمایان در تاریخ ۸ دی‌ و همچنین با تشکل‌های کارگری برگزار می‌کنیم و در آنجا نظرات مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وزیر کار گفت: قانونی هم در مجلس وجود دارد که بر اساس آن حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق‌ها باید صورت بگیرد. قانونی که اکنون در مجلس در حال بررسی است را مدنظر قرار می‌دهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص می‌شود که به چه شکل بتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.

میدری با تشریح اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاونی‌ها اظهار داشت: کارهایی که در حال انجام آن هستیم، در حوزه تعاون بیشتر معطوف به تسهیل ثبت تعاونی‌هاست. در حال حاضر، متقاضیان باید در ۲ سامانه ثبت‌نام کنند و سپس به اداره ثبت شرکت‌ها بروند، اما هماهنگی‌های مختلفی انجام شده تا این فرآیند در یک محل و به‌صورت تجمیعی انجام شود که این کار، از اقدامات اساسی ما در این حوزه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در حوزه سالم‌سازی و شفاف‌سازی تعاونی‌ها نیز اقدامات مختلفی در حال انجام است تا بتوانیم اختلافاتی را که در تعاونی‌ها رخ می‌دهد کاهش دهیم. همچنین ایجاد تعاونی‌های تأمین نیاز از سیاست‌هایی بوده که همواره در اداره تعاون دنبال شده است.

انتهای پیام/