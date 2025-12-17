جلالی:
در حال حرکت به سمت یک مشارکت جامع راهبردی با روسیه هستیم
سفیر ایران در مسکو در شبکه ایکس نوشت: ما در حال حرکت به سمت یک مشارکت جامع راهبردی هستیم که منافع بلندمدت هر دو دولت و ملت ایران و روسیه را تضمین میکند.
به گزارش ایلنا،کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در ایکس نوشت: معاهده مشارکت جامع راهبردی؛ ترسیم نقشه راه آینده؛ روابط ایران و روسیه ریشهای تاریخی دارد، اما آنچه این دوره را متمایز میکند، عبور از مناسبات صرفاً همسایگی یا تاکتیکی است.
وی بیان کرد: سفر آقای دکتر عراقچی، وزیر محترم وزارت خارجه کشورمان به مسکو در همین راستا قابل توصیف و تحلیل است که ما در حال حرکت به سمت یک مشارکت جامع راهبردی هستیم که منافع بلندمدت هر دو دولت و ملت را تضمین میکند. در دنیای پرتحول کنونی، درک این مشارکت صرفاً یک بحث سیاسی نیست، بلکه کلید ثبات و توسعه در منطقه ماست.