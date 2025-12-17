خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلالی:

در حال حرکت به سمت یک مشارکت جامع راهبردی با روسیه هستیم

در حال حرکت به سمت یک مشارکت جامع راهبردی با روسیه هستیم
کد خبر : 1728972
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر ایران در مسکو در شبکه ایکس نوشت: ما در حال حرکت به سمت یک مشارکت جامع راهبردی هستیم که منافع بلندمدت هر دو دولت و ملت ایران و روسیه را تضمین می‌کند.

به گزارش ایلنا،کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در ایکس نوشت: معاهده مشارکت جامع راهبردی؛ ترسیم نقشه راه آینده؛ ‌روابط ⁧ ایران⁩ و ⁧ روسیه⁩ ریشه‌ای تاریخی دارد، اما آنچه این دوره را متمایز می‌کند، عبور از مناسبات صرفاً همسایگی یا تاکتیکی است.

وی بیان کرد: سفر آقای دکتر عراقچی، وزیر محترم وزارت خارجه کشورمان به مسکو در همین راستا قابل توصیف و تحلیل است که ما در حال حرکت به سمت یک مشارکت جامع راهبردی هستیم که منافع بلندمدت هر دو دولت و ملت را تضمین می‌کند. ‌در دنیای پرتحول کنونی، درک این مشارکت صرفاً یک بحث سیاسی نیست، بلکه کلید ثبات و توسعه در منطقه ماست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری