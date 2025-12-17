خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ هزار لیتر بنزین دپو شده در قلعه‌گنج کشف شد

۳ هزار لیتر بنزین دپو شده در قلعه‌گنج کشف شد
کد خبر : 1728960
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه‌گنج استان کرمان از کشف و ضبط ۳ هزار لیتر بنزین دپو شده و قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، کیومرث قاسمی دادستان قلعه گنج اظهار کرد: در راستای مبارزه قاطع با قاچاق سوخت و پس از دریافت گزارش‌های واصله، با صدور دستور قضایی و با همکاری فرماندهی انتظامی و شرکت نفت، یک محل دپوی غیرمجاز سوخت در شهرستان قلعه‌گنج شناسایی شد که در بازرسی از آن، ۳ هزار لیتر بنزین قاچاق کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: این اقدام در جهت صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از تضییع سرمایه‌های ملی و مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی صورت گرفته و دستگاه قضایی با هرگونه قاچاق سوخت، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

دادستان قلعه‌گنج در پایان با تأکید بر نقش مهم مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق سوخت، مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های مسئول گزارش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری