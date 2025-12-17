۳ هزار لیتر بنزین دپو شده در قلعهگنج کشف شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعهگنج استان کرمان از کشف و ضبط ۳ هزار لیتر بنزین دپو شده و قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، کیومرث قاسمی دادستان قلعه گنج اظهار کرد: در راستای مبارزه قاطع با قاچاق سوخت و پس از دریافت گزارشهای واصله، با صدور دستور قضایی و با همکاری فرماندهی انتظامی و شرکت نفت، یک محل دپوی غیرمجاز سوخت در شهرستان قلعهگنج شناسایی شد که در بازرسی از آن، ۳ هزار لیتر بنزین قاچاق کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: این اقدام در جهت صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از تضییع سرمایههای ملی و مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی صورت گرفته و دستگاه قضایی با هرگونه قاچاق سوخت، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
دادستان قلعهگنج در پایان با تأکید بر نقش مهم مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق سوخت، مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح و دستگاههای مسئول گزارش دهند.