امیر دریادار سرنوشت تندیس «سرباز وطن» را دریافت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین اختتامیه نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، «سینما حقیقت» با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان سینمایی برگزار و تندیس نخل برنزی نوزدهمین دوره «سینما حقیقت» به مستند «عمق میدان»، از ساخته‌های نیروی دریایی ارتش اهدا شد. علی شهاب‌الدین و محمد علی یزدان پرست، کارگردانی این اثر را برعهده داشتند.

همچنین در جریان برگزاری مراسم اختتامیه سینما حقیقت، زینب سلیمانی، دختر شهید سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده فقید سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران، جایزه و تندیس «سرباز وطن» را به همراه لوح افتخار و ماکت ناوشکن جماران را امیر دریادار ناصر سرنوشت، شخصیت اصلی فیلم «عمق میدان» اهدا کرد.

مستند «عمق میدان»، به ماجرای تصمیم جسورانه گروه رزمی ۴۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد که در روز‌های آغازین جنگ، با محوریت نیروی دریایی ارتش و پشتیبانی نیروی هوایی، اقدام به تصرف و تخریب دو سکوی نفتی مهم عراق، «البکر» و «الامیه» می‌کنند، عملیاتی که با انهدام ۱۱ ناوچه از ۱۴ ناوچه دشمن، ضربه‌ای راهبردی به شریان اقتصادی و قدرت دریایی عراق وارد کرد. «عمق میدان» در ادامه به روایتی پرتعلیق از بازگشت ناوچه ایرانی پیکان می‌پردازد، جایی که پس از اصابت موشک دشمن و شهادت جمعی از نیروها، یک افسر تکاور نیروی دریایی، امیر دریادار سرنوشت و یک غواص اسیر عراقی، 26 ساعت در آب‌های خلیج فارس در شرایطی دشوار، مجبور به زیست مسالمت‌آمیز برای نجات جان خود می‌شوند.

