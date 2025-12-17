سفر رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به استان مرکزی به دلیل شرایط جوی و انسداد مسیرها لغو شد
رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی که صبح امروز عازم استان مرکزی شده بودند به سبب نامساعد بودن شرایط جوی و انسداد مسیرها به تهران بازگشتند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و هیئت عالی قضایی که به منظور برگزاری چهلونهمین سفر استانی، صبح امروز عازم شهر اراک، مرکزیت استان مرکزی شده بودند، به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و انسداد مسیرها، به تهران بازگشتند.
شایان ذکر است، این سفر استانی، در فرصت دیگری انجام خواهد شد و ریاست قوه قضاییه در رأس هیئت عالی قضایی به منظور بررسی و رفع مسائل قضایی و حقوقی استان مرکزی و پیگیری مصوبات سفر پیشین، به شهر اراک عزیمت خواهد کرد.