تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه از اول دی ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۵

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه از اول دی ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به صدور بخشنامه شماره ۸۵۴۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴ پیرو مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیات وزیران مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۳، مقرر شد که ساعت شروع به کار تمامی واحد‌های قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از اول دی ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ باشد.

لازم به ذکر است، استفاده از ساعات شناور (به مدت یک ساعت) در شهر تهران صرفاً برای همکاران خانم دارای فرزند خردسال بوده که پس از اعلام موافقت قبلی رئیس واحد مربوطه قابل اعمال است.

