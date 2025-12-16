اگر حقوق مردم ایران نادیده گرفته شود، توافقی حاصل نخواهد شد

به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با رسانه قطری به مسائل مختلف مرتبط با سیاست خارجی ایران و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت.

عراقچی در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه الجزیره به موضوع تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و تأکید کرد که این تهدیدها بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشند، بخشی از جنگ روانی علیه کشور محسوب می‌شوند.

عراقچی گفت: «ما زیاد می‌شنویم که رژیم اسرائیل ممکن است مجدداً دست به حمله بزند. باید توجه داشت که جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و آن‌ها فعلاً روی ایجاد التهاب و واهمه در کشور کار می‌کنند.»

وی افزود: «مردم ما به این جنگ روانی عادت دارند. سال‌هاست که آمریکا و اسرائیل تهدید کرده‌اند و آمریکا همواره می‌گفت همه گزینه‌ها روی میز است. این بیشتر برای ایجاد ترس در جامعه بود و امروز نیز همان روند ادامه دارد.»

عراقچی با اشاره به تجربه جنگ دوازده روزه گفت: «احتمال جنگ همیشه وجود دارد، اما هم آمریکا و هم رژیم اسرائیل می‌دانند که جنگ گذشته یک تجربه شکست‌خورده بود. تکرار آن تجربه نیز نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.»

وی تأکید کرد: «نیروهای مسلح و مردم ما آمادگی کامل برای دفاع از کشور دارند. این به معنای خواست ما برای جنگ نیست؛ بلکه اولویت ما دیپلماسی است. در نیویورک تلاش کردم فرصتی برای دیپلماسی فراهم شود، اما آمریکا و اروپا تصمیم خود را درباره اسنپ‌بک گرفته بودند و خواسته‌های زیاده‌خواهانه داشتند.»

عراقچی خاطرنشان کرد: «برای ما اولویت دیپلماسی است، اما برای هر وضعیت دیگری نیز آمادگی داریم. همان‌طور که در جنگ قبلی نشان دادیم، با آمادگی کامل از کشور دفاع می‌کنیم.»

وی افزود: «نیروهای امنیتی ارزیابی‌های خود را به مسئولان منتقل می‌کنند و بر اساس آن برای هر شرایطی آماده‌ایم. تصور من این است که تکرار یک تجربه شکست‌خورده نباید صورت گیرد، اگر عقلانیتی وجود داشته باشد.»

وزیر امور خارجه گفت: «ما با دشمنانی مواجه هستیم که از هیچ جنایتی خودداری نمی‌کنند. آنچه در غزه رخ داد نشان داد که آن‌ها هیچ حد و مرزی در جنایات خود قائل نیستند. بنابراین آمادگی کامل داریم، اما در عین حال هیچ‌گاه فرصت‌های دیپلماسی را نبسته‌ایم و همچنان زمینه برای دیپلماسی وجود دارد.»

سید عباس عراقچی در ادامه گفت‌وگوی خود با شبکه الجزیره، به تجربه‌های گذشته ایران در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم اسرائیل اشاره و تأکید کرد که راه‌حل مسائل هسته‌ای ایران، نظامی نیست.

عراقچی گفت: «ما همان‌طور که بار قبل در برابر آمریکا و اسرائیل ایستادیم، این بار هم ایستادگی خواهیم کرد. آن‌ها بزرگ‌ترین بمب‌افکن‌ها و پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها را به میدان آوردند و از قوی‌ترین بمب‌های خود برای حمله به تأسیسات زیرزمینی استفاده کردند، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.»

وی افزود: «موضوع هسته‌ای ایران راه‌حل نظامی ندارد. ممکن است ساختمان‌ها و تجهیزات آسیب ببینند، اما دانش و تکنولوژی را نمی‌توان با بمب از بین برد. حتی اگر تعدادی از دانشمندان ترور شوند، باز هم کسان دیگری هستند که مسیر فناوری را ادامه دهند. مهم‌تر از همه، اراده یک ملت را نمی‌توان با بمباران نابود کرد.»

عراقچی تأکید کرد: «حملات نظامی هر قدر بزرگ و از سوی قدرت‌های بزرگ انجام شود، نمی‌تواند مشکل را حل کند. این تجربه‌ای بود که آن‌ها داشتند؛ سال‌ها تهدید به حمله نظامی کردند و حتی آن را اجرا کردند، اما به نتیجه دلخواه نرسیدند.»

وی خاطرنشان کرد: «پیش از حملات نظامی، سالیان طولانی مردم ایران را تحریم کردند و باز هم هیچ مشکلی حل نشد. هیچ راهی جز یک راه‌حل مذاکره‌شده و دیپلماتیک برای مسائل موجود وجود ندارد و نهایتاً مجبور خواهند شد به این مسیر بازگردند.»

وزیر خارجه ایران همچنین در این مصاحبه به موضوع حمله غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای ایران و چشم‌انداز دیپلماسی با آمریکا پرداخت.

عراقچی گفت: «تأسیسات هسته‌ای ما در اثر حمله هوایی آسیب جدی دیده است و بسیاری از تجهیزات از بین رفته‌اند، اما دانش و فناوری نابود نشده است. اراده مردم ایران نیز از بین نرفته است. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، فناوری هسته‌ای ایران وارداتی نیست، بلکه محصول دانش دانشمندان ایرانی است و می‌تواند دوباره تولید شود. بنابراین برنامه هسته‌ای ایران از بین نرفته است، هرچند آمریکا در حمله به تأسیسات موفق بود و خسارت جدی وارد کرد.»

وی افزود: «ما به قطر حمله نکردیم، بلکه به پایگاه آمریکایی در قطر حمله کردیم. اگر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ما حمله کند، باید انتظار داشته باشد که ما نیز به پایگاه‌های نظامی آمریکا حمله کنیم. اینکه این پایگاه‌ها در کجا قرار دارند تفاوتی ندارد. ما با کشورهای همسایه در کمال دوستی زندگی می‌کنیم و مشکلی با قطر یا دیگر کشورهای منطقه نداریم، اما حضور پایگاه‌های آمریکا در خاک برخی کشورها واقعیتی است که جنگ ما را با آمریکا رقم خواهد زد.»

عراقچی تأکید کرد: «امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد. پیش‌تر نیز آمریکایی‌ها سریع متوجه شدند که این جنگ باید خاتمه یابد. به‌عنوان کسی که در ۲۰ سال گذشته در مذاکرات هسته‌ای حضور داشته و اکنون وزیر خارجه ایران هستم، می‌گویم راه‌حل صلح‌آمیز کاملاً دست‌یافتنی است، به شرطی که هر دو طرف به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و آمادگی دستیابی به توافق بر اساس منافع متقابل را داشته باشند. اگر حقوق مردم ایران نادیده گرفته شود، طبیعی است که توافقی حاصل نخواهد شد.»

وی به ترامپ توصیه کرد: «پیشنهاد من به رئیس‌جمهور آمریکا این است که به دیپلماسی بازگردد. یافتن یک راه‌حل مذاکره‌شده از نظر من کاملاً قابل دسترسی است.»

سید عباس عراقچی در ادامه گفت‌وگوی خود با شبکه الجزیره، به موضوع حمله ایران به پایگاه آمریکایی در قطر و موضع جمهوری اسلامی ایران درباره دیپلماسی و مذاکره با آمریکا پرداخت.

عراقچی گفت: «وقتی ایران به پایگاه آمریکا در قطر حمله کرد، وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای اعلام همبستگی با قطر به دوحه رفتند و بیانیه‌ای صادر کردند. من با هر شش وزیر خارجه تماس گرفتم و گفتم لطفاً نام ایران را نیز در زیر آن بیانیه درج کنید، زیرا ما هیچ مشکلی با قطر نداریم. حمله ما به قطر نبود، بلکه به پایگاه آمریکایی بود که متأسفانه در خاک قطر قرار داشت.»

وی افزود: «ما هیچ‌گاه آمریکا را به عنوان مذاکره‌کننده صادق نمی‌دانیم. آمریکا در هیچ زمینه‌ای صادق نبوده و به نظر من هیچ‌کس نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند. با این حال، این مانع از آن نمی‌شود که دیپلماسی را امتحان نکنیم. در دور قبل نیز با وجود بی‌اعتمادی کامل با آمریکا مذاکره کردیم، اما واقعیت این است که اعتماد ما به تدریج نسبت به هرگونه مذاکره با آمریکا از بین رفته است. مقام معظم رهبری نیز اخیراً فرمودند که مذاکره با آمریکا بن‌بست محض است.»

عراقچی تأکید کرد: «با این حال، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که معتقد به دیپلماسی و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز است، همواره آمادگی مذاکره را داشته است. پرچم دیپلماسی همیشه در دست ماست و هرگاه احساس کنیم طرف‌های مقابل آمادگی مذاکره از موضع برابر و بر اساس احترام و منافع متقابل را دارند، جمهوری اسلامی ایران پاسخ مثبت خواهد داد.»

او در بخش دیگری از این مصاحبه به اقدامات سه کشور اروپایی در شورای امنیت و موضوع همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت.

عراقچی گفت: «اقدام سه کشور اروپایی در شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل یک ضربه به دیپلماسی بود. این اقدام نه تنها مشکل اصلی را حل نکرد، بلکه آن را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرد. همان‌طور که حمله نظامی آمریکا نتوانست مشکل را حل کند و بلکه آن را دشوارتر ساخت، تحریم‌های بیشتر نیز همین اثر را دارند.»

وی افزود: «واقعیت این است که سه کشور اروپایی با این اقدام راه دیپلماسی را سخت‌تر کردند و ضربه‌ای به آن وارد ساختند که به‌سادگی قابل جبران نیست.»

عراقچی درباره همکاری با آژانس گفت: «بسیاری از مردم ایران تصور می‌کنند بازرسی‌های آژانس و اطلاعاتی که از تأسیسات هسته‌ای ایران به دست آمد، به اسرائیل و آمریکا منتقل شد و همین امر زمینه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را فراهم کرد. پس از این عملیات نظامی، ما ناچار شدیم همکاری خود با آژانس را متوقف کنیم تا به یک چارچوب جدید برسیم، زیرا حمله به تأسیسات هسته‌ای یک اقدام بی‌سابقه بود و هیچ پروتکلی برای بازرسی از تأسیسات بمباران‌شده وجود نداشت.»

وی ادامه داد: «من و آقای گروسی توافق کردیم که چارچوب جدیدی طراحی شود. مذاکراتی میان ایران و آژانس انجام شد و نهایتاً این چارچوب در قاهره به امضای من و آقای گروسی رسید. این اقدام نشانه حسن نیت ایران بود و نشان داد که ما آماده تعامل و حرکت در مسیرهای دیپلماتیک هستیم. اما متأسفانه این اقدام ایران نادیده گرفته شد و آمریکا و کشورهای اروپایی در شورای امنیت به اسنپ‌بک و بازگرداندن قطعنامه‌های گذشته اقدام کردند.»

عراقچی تأکید کرد: «توافق قاهره دیگر کارایی لازم را ندارد و ایران ناگزیر است در نحوه همکاری خود با آژانس تجدیدنظر کند. این اتفاق قطعاً خواهد افتاد.»

سید عباس عراقچی در ادامه گفت‌وگوی خود با شبکه الجزیره، به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران و موضوع احترام به اراده مردم ایران اشاره کرد.

عراقچی گفت: «من مطمئن نیستم منظورشان دقیقا چه بوده، چون این دخالت آشکار رئیس‌جمهور یک کشور در امور داخلی یک کشور دیگر است این که آیا ایران به یک کشور بزرگ یا یک کشور با عظمت تبدیل شود یا نشود، این فقط به مردم ایران مربوط می. شود. هیچ کسی دیگری حق ندارد در این مورد تصمیم بگیرد. اینکه آیا ایران الان در یک موقعیت بزرگ و با عظمتی هست یا نیست به خود ما و به مردم ایران مربوط می‌شود. من به همین دلیل مطمئن نیستم که رئیس‌جمهور امریکا واقعا منظورش از این صحبتی که کرده همین بوده که الان برداشت شده است. من واقعا توصیه می‌کنم که آمریکا به مردم ایران احترام بگذارد و به نظامی که مردم ایران برای خودشان انتخاب کرده اند، احترام بگذارد.»

وی افزود: «در جریان جنگ دوازده روزه اخیر و حمله آمریکا به ایران، آمریکایی‌ها شاهد انسجام ملی و حمایت مردم از کشور و نظام خود بودند. این چیزی نیست که دیگران بتوانند برای مردم ایران تعیین کنند. بیش از چهار دهه پیش، مردم علیه رژیم دیکتاتور وابسته به آمریکا انقلاب کردند و نظامی مردم‌سالار مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ایجاد نمودند. آمریکا باید به خواست و اراده مردم ایران احترام بگذارد. ایران امروز به اندازه کافی بزرگ و قدرتمند است که در برابر دو ارتش مجهز به سلاح هسته‌ای مقاومت کند و آن‌ها را ناکام بگذارد.»

عراقچی در پایان این مصاحبه گفت: «به نظر من رئیس‌جمهور آمریکا شانس دریافت جایزه صلح نوبل را داشت اگر در مسیر درستی حرکت می‌کرد. متأسفانه تلاش او برای این جایزه به حمله نظامی علیه ایران تبدیل شد؛ اقدامی که مردم ایران نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند یا فراموش کنند. در مذاکرات اخیر در نیویورک، من بار دیگر راه‌حل دیپلماتیک را پیشنهاد کردم، اما به دلیل خواسته‌های زیاده‌خواهانه و تأثیر لابی‌های مختلف، این پیشنهاد پذیرفته نشد. رئیس‌جمهور آمریکا این شانس را داشت که به شکل دیگری عمل کند و شاید هنوز هم فرصت از دست نرفته باشد.»

