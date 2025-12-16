خبرگزاری کار ایران
دیدار وزیر امور خارجه با جمعی از نمایندگان مجلس دومای دولتی روسیه

وزیر امور خارجه با رئیس کمیته امور بین‌الملل مجلس دومای دولتی روسیه و جمعی از نمایندگان عضو دوما و مشاوران آنها دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا،  در این نشست راجع به روابط دوجانبه ایران-روسیه و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درباره روندهای موجود در روابط بین‌الملل گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

سیدعباس عراقچی برگزاری این نشست را فرصت مغتنمی برای تبادل نظر درباره راه‌های توسعه مناسبات ایران-روسیه و نقش مجالس دو کشور در تسهیل مناسبات دو کشور دانست و با اشاره به تماس‌های مستمر بین کمیته‌های مختلف پارلمانی مجلس شورای اسلامی و دومای دولتی روسیه، ابراز امیدواری کرد دیپلماسی پارلمانی بین دو کشور همپای توسعه همکاری‌ها  در سایر حوزه‌ها گسترش یابد.

وزیر امور خارجه روابط ایران و روسیه که مبتنی بر شراکت راهبردی میان دو کشور است، را در راستای تامین منافع متقابل دو ملت و نیز مقوم صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و بر عزم مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روزافزون همکاری‌ها در همه زمینه‌ها تاکید کرد.

انتهای پیام/
