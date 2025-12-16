توبه تتلو در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو گفت: توبه این فرد در حال بررسی است و گزارش شده که وی توبه کرده است. در صورتی که این موضوع احراز شود، تصمیم جدیدی در پرونده وی اتخاذ خواهد شد، در غیر این صورت با توجه به محکومیت پیشین، دوران محکومیت خود را طی خواهد کرد.

