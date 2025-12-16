گام جدید شورای حل اختلاف استان تهران برای تأسیس شعب تخصصی در سازمان تاکسیرانی شهر تهران

به گزارش ایلنا، نشست حجت‌الاسلام علی نجفی، سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران، با حضور شمس‌الدین جلیلی پیران، قائم‌مقام سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران و شادی مالکی از مدیران حوزه شهری و عضو هیئت‌مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با هدف بررسی افتتاح شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام علی نجفی سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی شعب تخصصی در سازمان تاکسیرانی تهران، اظهار کرد:شورای حل اختلاف تخصصی برای سازمان تاکسیرانی می‌تواند بازوی توانمندی در رسیدگی به اختلافات داخلی این سازمان باشد. رسیدگی‌ها در این شعب به‌صورت مسئله‌محور انجام می‌شود و همین رویکرد موجب افزایش استقبال عمومی خواهد شد و مردم را بیش از پیش به سمت شورای حل اختلاف و مراجع شبه‌قضایی برای حل اختلافات سوق می‌دهد.

وی افزود: ایجاد شعب تخصصی ضمن کاهش اطاله دادرسی، زمینه صلح و سازش را فراهم کرده و نقش مؤثری در حل‌وفصل اختلافات صنفی و سازمانی خواهد داشت.

در ادامه این نشست، شمس‌الدین جلیلی پیران، قائم‌مقام سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه داوری میان شورای حل اختلاف استان تهران با اتاق اصناف، گفت: تأسیس شعب تخصصی اقدامی بسیار مثبت و مؤثر است و با همین رویکرد، راه‌اندازی شعبه تخصصی برای سازمان تاکسیرانی شهر تهران می‌تواند منجر به آن شود که بخش قابل توجهی از پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شود.

وی تأکید کرد: تجربه همکاری با اصناف نشان داده است که تخصصی شدن رسیدگی‌ها، رضایتمندی طرفین و موفقیت در سازش را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

در ادامه، شادی مالکی، از مدیران حوزه شهری تهران بزرگ و عضو هیئت‌مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با استقبال از این طرح، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار تاکسیران در شهر تهران فعالیت دارند و روزانه ۳۷ درصد از تردد‌های شهری از طریق حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود که از این میزان، ۱۸ درصد مربوط به سازمان تاکسیرانی شهر تهران است.

رئیس سابق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، افزود: ایجاد تعامل میان شورای حل اختلاف و سازمان تاکسیرانی یک اقدام سودمند برای هر دو سازمان خواهد بود و راه‌اندازی شعبه تخصصی کمک شایانی به حل اختلافات و ساماندهی امور تاکسیرانان و عموم مردم می‌کند. حتی می‌توان این تجربه موفق را به سایر سازمان‌های حمل‌ونقل عمومی نیز تعمیم داد.

در پایان این نشست، حاضران بر تداوم تعامل، تسریع در راه‌اندازی شعب تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت شورای حل اختلاف برای کاهش اختلافات و افزایش سازش در حوزه حمل‌ونقل عمومی تأکید کردند.

