کارگروه احیای نان کامل در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد
به دستور ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی، کارگروه احیای نان کامل با هدف بررسی موانع ترویج و توسعه نان کامل و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه امنیت غذایی تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، این کارگروه مأموریت دارد ضمن شناسایی خلأها و آسیبهای موجود در زنجیره تولید تا مصرف گندم، آرد و نان، پیشنهادهای اصلاحی لازم را برای ارتقای کیفیت و سلامت نان و دسترسی مطلوب مردم به نان کامل ارائه کند.
توجه به نقش نان کامل در امنیت غذایی، سلامت عمومی و عدالت غذایی از محورهای اصلی تشکیل این کارگروه اعلام شده است.
بدیهی است گزارشهای نظارتی و راهبردی این کارگروه درباره عملکرد دستگاههای ذیربط، برای اتخاذ تصمیمهای قانونی و اصلاحی به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.