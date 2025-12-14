سخنگوی شورای نگهبان:
دانشگاه محل پیوند مطالبهگری با قانون اساسی است
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: دانشگاه محل پیوند نقد و مطالبهگری با ظرفیتهای موجود در قانون اساسی است.
به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ضمن ارائه گزارشی از دیدارهای خود با دانشجویان در ایام روز دانشجو در شبکه ایکس نوشت:
«در ایام دانشجو، توفیق حضور در جمع دانشجویان دانشگاههای شهید بهشتی، شهید رجایی، شهرکرد (دولتی و آزاد) و رودهن فراهم شد. بخش قابل توجهی از گفتوگوها ناظر به قانون اساسی و نقش آن در مطالبهگری و حل مسائل بود؛ دانشگاه محل پیوند نقد و مطالبهگری با ظرفیتهای موجود در قانون اساسی است.»