بازدید امیر سرتیپ جهانشاهی از پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان

بازدید امیر سرتیپ جهانشاهی از پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان
فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان از بخش های مختلف این یگان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان ضمن بازدید از بخش های مختلف این یگان گفت: هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با دارا بودن کارکنان فنی و متخصص از توانایی‌های بسیار بالایی برخوردار است.
وی اظهار کرد: هوانیروز ارتش با ارتباط بسیار خوبی که با شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) و همچنین صنایع یاعلی اصفهان در حوزه قطعات‌سازی دارد اقدامات سازنده‌ای را در زمینه بازآماد انجام داده است.

 

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
ارسال نظر
