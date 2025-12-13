اصغر زرگر استاد روابط بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از شرایط ایران در منطقه و فشار‌های غربی موجود در اتمسفر منطقه غرب آسیا گفت: دیپلماسی به این صورت نیست که در کوتاه‌مدت نتیجه داشته باشد و این‌ها معمولاً در درازمدت است. سیاست خارجی ما در مجموع تغییر عمده‌ای به خود ندیده است. سیاست‌مان در برابر آمریکا و اسرائیل تغییر چندانی نکرده است. این دو کشور هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در منطقه حضور دارند و ما معمولاً سعی‌مان بر این است که دسترسی خارجی را کاهش دهیم و نفوذ و حضور آن‌ها را در منطقه کمرنگ کنیم. به طور کلی، اعلام شده که زمانی می‌توانیم با آمریکا مراوده داشته باشیم که حضور خود را از منطقه بیرون ببرد یا اسرائیل باید دست از تجاوز بردارد و حق مسلم فلسطینی‌ها را به رسمیت بشناسد.

سیاست خارجی ما در صحنه جهانی تغییری نداشته است

وی ادامه داد: شما می‌بینید که در مجموع سیاست خارجی ما علیرغم اینکه اصل را بر حسن همجواری با کشورهای منطقه گذاشته ولی در مجموع در صحنه بین‌المللی تغییر عمده‌ای ایجاد نکرده است. با توجه به این قضیه، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بیشتر سعی‌شان بر این است که نفوذ ایران را در سوریه، لبنان، و کشورهای حاشیه خلیج فارس هرچه بیشتر تضعیف کنند و اجازه ندهند که روابط دیپلماسی ما در این منطقه تقویت شود یا کارآمدی داشته باشد.

سیاست‌های کشور‌های منطقه با ما همخوانی ندارد

این کارشناس سیاست خارجی در خصوص سیاست‌ خارجی کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان کرد: سیاست خارجی این کشورها به نوعی متوجه سیاست خارجی آمریکاست و آن‌ها منافع و سیاست‌های کلی و استراتژی آمریکا را در منطقه اجرا می‌کنند. این کشورها متحد آمریکا هستند و آمریکایی‌ها چتر امنیتی خود را بر عربستان و جاهای دیگر گسترش داده‌اند. در این زمینه، سیاست‌های اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس به سمت غرب و آمریکا متمایل است و این موضوع با سیاست خارجی و اقتصادی ما همخوانی ندارد و بیشتر می‌تواند تضاد ایجاد کند تا همگونی و همکاری در منطقه به وجود آورد.

سیاست‌های آمریکا در منطقه کاملا موفق نبوده است

وی با بیان این نکته که الزاما سیاست خارجی کشورهایی مانند آمریکا و رژیمی مانند اسرائیل صددرصد موفقیت‌آمیز نبوده است، اظهار کرد: برای مثال، در سوریه، به نظر می‌رسد که یک فروپاشی اجتماعی در حال وقوع است. آقای جولانی با کشوری طرف است که اقلیت‌های زبانی و مذهبی دارد و وضعیت اقتصادی آن کشور هم خوب نیست، دخالت روزمره اسرائیل در این کشور وجود دارد. در لبنان هم دولت مرکزی با بحران‌های اقتصادی و سیاسی و دخالت‌های خارجی مواجه است. به همین ترتیب، در حوزه خلیج فارس، اصل را باید بر این بگذارند که امنیت کامل وجود داشته باشد تا بتوانند سیاست‌های اقتصادی خود را پیش ببرند.

سیاست خارجی ایران منجر به کاهش تنش‌ها نشده است

زرگر با انتقاد از اقدامات ایران در زمینه سیاست خارجی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در حوزه سیاست خارجی تحولی ایجاد کند که این تحول موجب شود اولاً تحریم‌ها کاهش یابند و سایه تهدید و جنگ به طور کلی از بین برود و همچنین تنش‌ها با حوزه خلیج فارس که سیاست‌هایشان هماهنگ با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل است، کاهش پیدا کند.

ایران به سمت شرق می‌رود تا با تنش‌ها در غرب مقابله کند

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با اشاره به تنش‌های مستمر در سیاست خارجی ایران بیان کرد: به دلیل وجود این تنش‌ها، جمهوری اسلامی ایران سعی کرده که با کشورهای شرق ایران، از جمله آذربایجان، ترکیه، پاکستان و کشورهای اوراسیا و همچنین کشورهایی مانند چین و هند، بیشتر مراودات سیاسی و اقتصادی داشته باشد تا با تنش‌هایی که در غرب آسیا و منطقه خاورمیانه داریم، مقابله کند. این موضوع هم بر سیاست‌های داخلی ما و هم بر مسائل اقتصادی ما تأثیر می‌گذارد و به نوعی بی‌ثباتی نسبی اقتصادی را به همراه دارد. این‌ که ما در سیاست خارجی به کدام سمت خواهیم رفت و مسائل تنش در منطقه چگونه حل خواهد شد، سایه تهدید و جنگ و باز دوباره در آینده چگونه خواهد بود معمولاً بر ثبات سیاسی و اقتصادی داخلی ما تأثیرگذار است.

پایگاه‌های آمریکا در منطقه معمولا مراکز جاسوسی هستند

وی درباره اهمیت تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در اقلیم کردستان و در نزدیکی مرزهای ایران گفت: آمریکایی‌ها در اقلیم کردستان، حدود ۱۵۰ کیلومتری مرز ایران، بزرگ‌ترین کنسولگری خود را در دنیا افتتاح کرده‌اند و این‌ها معمولاً پایگاه‌های جاسوسی آمریکا در منطقه‌اند. وقتی شما یک پایگاه یا یک کنسولگری عظیم را داشته باشید، برای محافظتش تعدادی نیرو در منطقه خواهید داشت تا بتوانید از امنیت آنجا حفاظت کنید.

عربستان و امارات در مسائل یمن مداخله دارند

این استاد روابط بین الملل در خصوص وضعیت فعلی یمن در منطقه تصریح کرد: در رابطه با یمن، هم عربستان و هم امارات درگیر هستند و جدال و مداخله این دو کشور وجود دارد. یک سری پیشروی‌هایی از سوی نیروهای اماراتی علیه یمن صورت گرفته و بخش‌هایی به نظر می‌رسد که تصرف شده که خیلی به نفع حوثی‌ها و نیروهای انقلابی یمن نیست. همچنین، یک سری نفوذهای جاسوسی و اقدامات نظامی هم در بین حوثی‌ها و نیروهای انقلابی در جریان است.

آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند به کمک عربستان حوثی‌ها را تضعیف کنند

وی افزود: در این وضعیت سوریه را در هرج و مرج قرار داده‌اند، حزب‌الله به گونه‌ای تضعیف شده‌ و نیروهایی مانند کتائب در عراق تحت فشار هستند و آمریکایی‌ها دولت عراق را تحت فشار قرار می‌دهند که آن‌ها را خلع سلاح کنند. بنابراین، می‌ماند یک نیروی دیگری به نام حوثی‌های یمن که در آنجا هم جدای از قضایا و نیروهای دیگر نخواهد بود. بنابراین، اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها به کمک امارات و عربستان سعی خواهند کرد که هرچه بیشتر این نیرو را هم تضعیف کنند.

ما هزینه کردیم ولی نتیجه‌ای ندیدم

زرگر با تاکید بر اینکه به نظر نمی‌رسد مسائل منطقه خیلی روی سیاست خارجی و سیاست نظامی ایران تأثیرگذار باشد، گفت: به قول یکی از سیاستمداران ایران ما بیشتر هزینه کردیم برای این نیروها که خیلی برای ما کاربردی نبوده و برای ما هزینه نکردند. لذا اگر آن‌ها مانند حزب‌الله و نیروهای دیگر در سوریه و عراق هم تضعیف شوند، این‌طور نیست که در کوتاه‌مدت یا حتی در میان‌مدت روی سیاست خارجی و سیاست‌های استراتژیک ایران تأثیرگذار باشد.

تمام وقایع منطقه همان سیاست‌های آمریکایی‌ است که اجرای آن به اسرائیل واگذار شده است

این کارشناس حوزه غرب آسیا درباره سیاست استراتژیک آمریکایی‌ها در منطقه تشریح کرد: به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها سیاست‌ها و استراتژی خود را به اسرائیلی‌ها واگذار کرده‌اند که با مسلح کردن اسرائیل و سپس ارائه مشاوره و پشتیبانی لجستیکی و نظامی به اسرائیل، راهبردهای خودشان را در منطقه به اجرا بگذارند. همه این وقایعی که در منطقه در حال جریان است، در مجموع سیاست‌های کلی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست که از چند سال قبل، می‌توان گفت از سه سال قبل شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.

