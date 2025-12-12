پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی پیامی درگذشت احمد علیزاده عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق رئیس قوه قضاییه را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله وانا الیه راجعون

درگذشت ابوالشهید جناب آقای حاج احمد علیزاده، عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق رئیس قوه قضاییه را به خانواده و همکاران ایشان تسلیت می‌گویم.

آن فقید سعید در راه اعتلای نظام قضایی و حقوقی و تقنینی کشور، خدمات شایانی ارائه کرد. از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و حشر با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

انتهای پیام/