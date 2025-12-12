خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان
کد خبر : 1726494
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق رئیس قوه قضاییه را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی پیامی درگذشت احمد علیزاده عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق رئیس قوه قضاییه را تسلیت گفت. 

متن این پیام به شرح ذیل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله وانا الیه راجعون

درگذشت ابوالشهید جناب آقای حاج احمد علیزاده، عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق رئیس قوه قضاییه را به خانواده و همکاران ایشان تسلیت می‌گویم. 

آن فقید سعید در راه اعتلای نظام قضایی و حقوقی و تقنینی کشور، خدمات شایانی ارائه کرد. از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و حشر با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم. 

غلامحسین محسنی اژه‌ای

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری