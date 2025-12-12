پزشکیان: مصمم هستیم توافق جامع ایران و روسیه را اجرایی و عملیاتی کنیم/ پوتین: امضای توافق جامع، نقطه عطفی در روابط دوجانبه بود

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد در ترکمنستان، بعد از ظهر امروز جمعه 21 آذر 1404، در دیدار با آقای «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، با ابراز خرسندی از سطح بسیار خوب و رو به گسترش روابط تهران-مسکو، از حمایت‌های روسیه از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر عزم تهران برای اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور، تصریح کرد: مصمم هستیم توافقی را که به امضا رسانده‌ایم، اجرایی و عملیاتی کنیم. همکاری‌های مشترک به‌ویژه در حوزه نیروگاهی، حمل‌ونقل و راهگذرها در حال پیگیری است. در زمینه کریدوری نیز تا پایان سال زمینه‌های کامل اجرای این پروژه‌ از سوی ایران فراهم خواهد شد. انتظار داریم طرف روسی نیز روند اجرای این توافقات را تسریع و نهایی کند.

دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، گفت: پیگیری این مسیرها با سرعت در جریان است و قطعاً دستور شما موجب شتاب‌گیری اجرای این پروژه‌های مهم و راهبردی خواهد شد.

رئیس جمهور همکاری‌های کشاورزی میان دو کشور را بسیار مفید توصیف کرد و افزود: این الگو می‌تواند در سایر حوزه‌ها نیز توسعه یابد. ما هیچ راهی جز همکاری مشترک به ویژه بر بستر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر شانگهای و بریکس برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی نداریم.

در این دیدار، رئیس‌جمهور روسیه نیز با ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور کشورمان، امضای توافق جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور را نقطه عطفی در روابط دوجانبه و رویدادی بسیار مهم توصیف کرد.

ولادیمیر پوتین با اشاره به روند بسیار مثبت و رو به گسترش روابط دو کشور گفت: روابط تجاری ایران و روسیه در سال گذشته 13 درصد و در 9 ماهه امسال 8 درصد افزایش داشته است. همکاری‌های مشترک در حوزه نیروگاهی و توسعه زیرساخت‌های کریدوری ادامه خواهد داشت و در حال بررسی همکاری در زمینه انتقال گاز و برق به ایران هستیم.

رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه در مسائل بین‌المللی نیز تماس‌ها و هماهنگی‌های نزدیکی میان دو کشور برقرار است، تأکید کرد: روسیه همواره از جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل حمایت کرده و این مواضع استمرار خواهد داشت.

ولادیمیر پوتین همچنین در پایان سلام‌های گرم خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.