ارتش مقابل هرگونه نفوذ دشمن به ایران ایستاده است

به گزارش ایلنا، پنجمین جشنواره سراسری «زوج‌های جوان آجا» با حضور امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعی از فرماندهان و مقامات ارتشی در سطح کشور و استان و جمعی از زوج‌های جوان ارتش در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.

دریادار سیاری در ابتدای صحبت‌های خود ضمن تبریک ایام ولادت حضرت زهرا (س) و سالروز میلاد امام خمینی (ره) و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، طی سخنانی اظهار داشت: امروز شما جوانان و نسل جدید ارتش، قدم در راهی گذاشتید که دیروز شهدا آن را طی مسیر کرده بودند.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در تشریح اهمیت رویداد ازدواج در زندگی انسان‌ها گفت: این اتفاق، مهم‌ترین مقطع زندگی هر انسانی است چرا که شکل‌دهنده اساس یکی زندگی و نهاد خانواده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین رکن هر جامعه‌ای را خانواده تشکیل می‌دهد، در ادامه یادآور شد: یک فرد مجرد تا وقتی که ازدواج نکند؛ زندگی‌اش سامان پیدا نمی‌کند. وقتی که قدم در این راه مبارک گذاشت، مسئولیت‌پذیر شده و از بی‌بند و باری فاصله می‌گیرد.

دریادار سیاری؛ ازدواج را یک سنت الهی و مورد تأکید واقع شده از سوی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم‌السلام توصیف کرد و افزود: بستر‌های تحقق این مسیر سازنده باید به موقع ایجاد شود و در ادامه راه بر اساس فرمایش امام خمینی (ره) مرد و زن باید بروند با یکدیگر بسازند و رفیق یکدیگر شوند.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در تکمیل صحبت‌های خود بیان داشت: زندگی مسیر یک نواختی ندارد؛ هم داری فراز و فرود‌هایی است و هم خوشی‌ها و موفقیت‌هایی دارد. در چنین راهی؛ زن و شوهر باید با یکدیگر باشند.

این مقام مسئول همچنین در تشریح اهمیت فرزندآوری گفت: اگر کسی که ازدواج می‌کند، صاحب فرزندی نمی‌شود همانند درختی است که میوه و ثمری ندارد. فرزند، نعمت خداوند است و سیاست‌ها و حرکت‌های در حال انجام باید به سمت این تفکر باشد که اگر صاحب فرزند نشویم؛ نسل ما تداوم پیدا نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی؛ کشور با کمبود جمعیت مواجه است، در ادامه تصریح کرد: نباید گذاشت که جمعیت کشور به سمت پیری حرکت کند چراکه یک جامعه پویا دارای نیروی جوان، بین رده سنی ۱۸ تا ۵۵ سال، است.

دریادار سیاری همچنین یادآور شد: توجه و برنامه‌ریزی برای برنامه‌های نظامی، فرهنگی و اجتماعی از شاخصه‌های مهم قدرت ملی هستند که از این بین؛ در مسائل اجتماعی، داشتن جمعیت جوان به صورت کیفی در اهمیت قرار دارد. کشوری که از این مولفه دور باشد نمی‌تواند ادعا کند که یک کشور پایدار است.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش درباره چرایی رو‌به‌رو شدن ایران با بحران جمعیت افزود: من معتقدم که فرهنگ یا نسخه پیچیده شده و غلط غربی‌ها بر مردم ما این طور تحمیل شده که فرزند و فرزندآوری مضر است حال آنکه آنها برخلاف ما فرزندانشان بیشتر از چهار نفر است! بایستی خانواده‌ها و در رأس این نهاد اجتماعی مادران به فکر آینده کشور ایران باشند تا این ترفند غلط غربی‌ها بر ضد ملت ما خنثی شود.

وی همچنین اظهار داشت: هم در طول تاریخ و هم امروز؛ کشور ایران به دلیل جغرافیای سیاسی خاصش، انقلاب اسلامی و زیر بار ظلم نرفتن در برابر اجانب؛ مورد آماج و تهاجم بیگانگان بوده است و بر همین اساس، ارتش وظیفه دارد تا از ظلم دشمنان جلوگیری کند.

دریادار سیاری با بیان اینکه مأموریت ارتش حفظ تمامیت کشور و حفظ نظام جمهوری اسلامی است، در پایان صحبت خود تشریح کرد: امروز ایران با یک جنگ ترکیبی مواجه است. در چنین نبردی؛ ما شاهد بحران‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و در نهایت جنگ نرم هستیم. در جنگ نرم؛ طرف مقابل به دنبال تغییر باور‌ها و سبک زندگی ما است که باید در این زمینه، مراقبت‌های لازم را داشت.

