همه سامانههای آسیبدیده جایگزین شدند
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به جایگزینی همه سامانههای پدافندی آسیبدیده، گفت: ما کاملاً آماده، هوشیار و پرتوان آماده پاسخ به هرگونه تجاوز هستیم.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «علیرضا الهامی» در گفتوگویی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، اظهار داشت: در جنگ اخیر، یگان ما در شمالغرب کشور همچون سایر یگانهای مرزی کشور عزیزمان، مأموریت حفاظت از مرزهای هوایی را بهطور مستمر انجام میداد.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با تجلیل از رشادت کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش در دفاع مقدس ۱۲ روزه، افزود: مردان غیرتمند و سلحشور این نیرو با آگاهی کامل، شهادت را انتخاب کردند. آنها میدانستند که هر لحظه ممکن است مورد اصابت قرار بگیرند، اما به دلیل مسئولیت سنگین دفاع از آسمان و امنیت کشور عزیزمان، تا آخرین لحظه عمر شریفشان در سنگرهای خود، پشت رادارها، سامانههای موشکی و سلاحهای پدافندی ایستادند و با تمام وجود از میهن دفاع کردند.
امیر سرتیپ الهامی سپس به توانمندیهای داخلی اشاره و عنوان کرد: امروز با تکیه بر توان داخلی و همکاری وزارت دفاع و با بهرهگیری از تولیدات دانشمندان این نیرو، همه آنچه که برای دفاع از مرزهای کشور لازم بوده، فراهم شده است. ما زیر پرچم ولایت، کاملاً آماده، هوشیار و پرتوان آماده پاسخ به هرگونه تجاوز هستیم.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش درباره جایگزینی سامانههای پدافندی آسیبدیده هم گفت: بلافاصله پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای داخلی، از جمله توانمندیهای جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش و همکاری با وزارت دفاع، همه سامانهها جایگزین شده و هماکنون در آمادگی کامل قرار دارند.