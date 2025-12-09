خبرگزاری کار ایران
حسینی در تذکر شفاهی:

سوء ‌مدیریت و ضعف نظارت بر بازار، کشور را گرفتار آشفتگی اقتصادی کرده است

نماینده مردم شیراز در مجلس با انتقاد از افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی گفت: ضعف نظارت در توزیع، احتکار کالاها توسط دلالان و نبود هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت موجب شده نبض بازار در دست سودجویان باشد لذا رئیس‌جمهور با هدایت و هماهنگ‌سازی وزارتخانه‌های اقتصادی، باید کشور را از این وضعیت نگران‌کننده نجات دهد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل حسینی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت بازار به‌حدی آشفته شده که قیمت کالاها به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد. سوء‌مدیریت، ضعف نظارت در توزیع کالاهای اساسی و احتکار آن‌ها توسط دلالان باعث رشد سرسام‌آور قیمت‌ها شده است؛ مواردی همچون برنج، روغن خوراکی و دیگر اقلام معیشتی هر روز گران‌تر می‌شوند، در حالی که کنترل و نظارتی مؤثر بر بازار مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در حال حاضر دلالان و محتکران نبض بازار را در دست گرفته‌اند و این مشکل ناشی از بی‌نظمی و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است.

حسینی ادامه داد: متأسفانه اکنون دولت به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و با ۱۹ وزارتخانه پراکنده، هماهنگی میان بخش‌ها بسیار ضعیف است.

وی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور گفت: جناب آقای دکتر پزشکیان، وظیفه هدایت وزارتخانه‌ها و هماهنگ‌سازی تصمیمات اقتصادی برعهده شخص شماست. انتظار داریم با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت منسجم، آشفتگی اقتصادی موجود پایان یابد و با کنترل بازار و مقابله با احتکار، آرامش به سفره مردم بازگردد.

