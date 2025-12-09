سوء ‌مدیریت و ضعف نظارت بر بازار، کشور را گرفتار آشفتگی اقتصادی کرده است

وی افزود: در حال حاضر دلالان و محتکران نبض بازار را در دست گرفته‌اند و این مشکل ناشی از بی‌نظمی و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است.

حسینی ادامه داد: متأسفانه اکنون دولت به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و با ۱۹ وزارتخانه پراکنده، هماهنگی میان بخش‌ها بسیار ضعیف است.

وی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور گفت: جناب آقای دکتر پزشکیان، وظیفه هدایت وزارتخانه‌ها و هماهنگ‌سازی تصمیمات اقتصادی برعهده شخص شماست. انتظار داریم با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت منسجم، آشفتگی اقتصادی موجود پایان یابد و با کنترل بازار و مقابله با احتکار، آرامش به سفره مردم بازگردد.