نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس بیان اینکه حوزه اقتصاد جای آزمون‌وخطا و تصمیمات احساسی نیست و باید بر پایه نظر کارشناسی و فنی اداره شود، ادامه داد: جناب آقای رئیس‌جمهور، انتظار داریم صدای کشاورزان مظلوم، به‌ویژه گوجه‌کاران خارج از فصل را بشنوید و دستور دهید این ظلم مضاعف به کشاورزان پایان یابد.

وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد: جزایر سه‌گانه، جزء جدایی‌ناپذیر خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و ناموس ایران و متعلق به تمامی ایرانیان است از این رو به شما توصیه می‌کنم در دام سناریوهای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا که با هدف ایجاد بی‌ثباتی در منطقه طراحی شده است، گرفتار نشوید؛ چرا که ورود به این بازی خطرناک عواقب پشیمان‌کننده‌ای خواهد داشت.