زارعی در تذکر شفاهی:
تصمیم دولت درباره رتبهبندی کارتهای بازرگانی غیرکارشناسی است
به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی، نماینده دشتستان و تنگستان، در نشست علنی امروز (سهشنبه ۱۸ آذرماه) در تذکر شفاهی خطاب به رئیسجمهور، اقدام اخیر دولت در رتبهبندی کارتهای بازرگانی را تصمیمی غیرکارشناسی و خلقالساعه عنوان کرد و گفت: این تصمیم باعث شده تا میلیونها تن محصولات کشاورزی به علت عدم صادرات در مزارع و همچنین دسترنج گوجه کاران، سیب زمینی کاران، پیازکاران و تولیدکنندگان مرکبات در معرض نابودی قرار گیرد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس بیان اینکه حوزه اقتصاد جای آزمونوخطا و تصمیمات احساسی نیست و باید بر پایه نظر کارشناسی و فنی اداره شود، ادامه داد: جناب آقای رئیسجمهور، انتظار داریم صدای کشاورزان مظلوم، بهویژه گوجهکاران خارج از فصل را بشنوید و دستور دهید این ظلم مضاعف به کشاورزان پایان یابد.
وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد: جزایر سهگانه، جزء جداییناپذیر خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و ناموس ایران و متعلق به تمامی ایرانیان است از این رو به شما توصیه میکنم در دام سناریوهای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا که با هدف ایجاد بیثباتی در منطقه طراحی شده است، گرفتار نشوید؛ چرا که ورود به این بازی خطرناک عواقب پشیمانکنندهای خواهد داشت.