بررسی دو پرونده اصراری – کیفری در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به گزارش ایلنا، جلسه هیئت عمومی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۱۸ آذرماه برگزار شد و دو پرونده اصراری – کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت.

حجت الاسلام منتظری در ابتدای این جلسه با اشاره به فرارسیدن میلاد خجسته سیدالنساء العالمین حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت این روز اظهار داشت: مقام و منزلت این بانوی بزرگ برای امثال ما غیرقابل درک و شناخت است، حضرت زهرا (س) حجت پرودگار بر روی زمین است و همانگونه که در روایتی امام حسن عسکری (ع) درباره حضرت زهرای مرضیه (س) فرموده‌اند: «نَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ عَلی خَلْقِهِ وَ جَدَّتُنا فاطِمَةُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْنا: ما حجت‌های خدا بر شماییم و مادر ما فاطمه علیها السلام حجت خدا بر ما (اهل بیت) است»، به بیان این کلام از امام حسن عسکری (ع) این بانوی بزرگ «حجة الله علی حجج الله» است.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به حدیثی از پیامبر در باب مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا (س) که شیعه و سنی از آن به عنوان حدیث صحیح نقل کرده‌اند، گفت: به صراحت فرمایش رسول اکرم (ص) ملاک و محور رضا و غضب الهی، حضرت فاطمه زهرا (س) است. إنَّ اللّه َ یَغضَبُ لِغَضَبِ فاطِمَةَ و یَرضى لِرِضاها؛ به یقین خداوند با خشم فاطمه به خشم مى آید و با خشنودى او خشنود مى شود.

وی با بیان اینکه میلاد حضرت فاطمه (س) در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز زن نامیده شده است، تصریح کرد: در دیدار اقشار مختلف بانوان با رهبر انقلاب، ایشان حق مطلب را در خصوص مقام و جایگاه زنان در جامعه ادا کردند، سبک زندگی حضرت فاطمه (س) بهترین الگوی جامعه است، امیدوارم خداوند متعال زنان جامعه را در مسیر زندگی حضرت زهرا (س) و الگوگیری از سیره ایشان موفق بدارد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: مساله عفاف و حجاب از مهمترین مسائلی است که در زندگی حضرت کاملا مشهود و ملموس بود و و در آیات شریفه قرآن از آن برای همه زنان مسلمان به عنوان یک تکلیف شرعی تاکید شده است.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به هم زمانی میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) با بنیانگذار کبیر انقلاب و با آرزوی علو درجه برای امام خمینی (ره) وشهدای گرانقدر تصریح کرد: امیدواریم با عنایت و توفیق الهی در مسیر حضرت فاطمه (س) که الگویی برای زنان و مردان جامعه است بیش از پیش عمل کنیم.

وی همچنین روز دانشجو را به نمایندگی از قضات فرهیخته دیوان عالی کشور به جویندگان علم و دانش که آینده سازان کشور هستند تبریک و تهنیت گفت.

در ادامه جلسه گزارش پرونده‌های اصراری- کیفری برای تصمیم گیری در جلسه هیئت عمومی قرائت شد.

انتهای پیام/