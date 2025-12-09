به گزارش ایلنا، رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار و تذکری براساس اصل ۳ قانون اساسی مربوط به ایجاد امکانات عادلانه، گفت: متاسفانه در سال های گذشته هم در استان گلستان، مازندران و همچنین در مناطق زاگرس و آتش سوزی های گسترده در جنگل ها مواجه بودیم علت حوادث علاوه بر عوامل طبیعی تصمیم گیری دیرهنگام در مدیریت بحران بوده است و همچنین نبودن برنامه ریزی درست، در برخی از موارد هم عوامل انسانی در این آتش سوزی ها نقش داشته است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر کمبود تجهیزات در کنترل آتش سوزی جنگل ها، افزود: با وجود اینکه هرساله مشکلات را مطرح کرده ایم و حدود ۳ دوره در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی این مسئله بررسی شده ضرورت تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت است که هنوز سازمان جنگل ها برنامه کافی برای این مهم نداشته است.

این نماینده مردم با اشاره به اصل ۳ قانون اساسی، یادآور شد: امکانات و تجهیزات باید با تخصیص بودجه مناسب فراهم شود، آموزش تخصصی برای جنگل بانان، محیط بانان و مردم بومی به صورت جدی انجام پذیرد متاسفانه درختان انبوهی در آتش سوزی از بین رفتند، مردم محلی و بومی همواره آمادگی و شجاعت خود را برای حفاظت از جنگل ها نشان دادند، هم اکنون نیز می توانند در کنار اقدامات رسمی به مدیریت بحران کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اطفای حریق استانداردی در مواقع بحرانی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: انتظار می رود بر اساس اصل ۳ قانون اساسی از رئیس جمهور و مسئولین مربوطه تقاضا دارم به صورت جدی جلسه نظارتی با حضور وزیر کشاورزی، رئیس سازمان جنگل ها برگزار شود تا اقدامات انجام شده بررسی و گزارش داده شود. در این چند دوره شاهد نابودی گونه های نایاب جنگل های سرخدار بودیم امیدواریم با برنامه ریزی شاهد این اتفاقات نباشیم.

