راهکار قانونی کارگران در صورت تخلف کارفرما
معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه یزی دادگستری کل لرستان گفت: طبق مقررات قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی، بیمهکردن کارگر یا کارمند وظیفهای قطعی و غیرقابلاجتناب برای کارفرماست و هیچگونه جنبه اختیاری ندارد.
به گزارش ایلنا، در دنیای امروز بیمه بهعنوان یکی از پایههای اصلی امنیت شغلی و رفاهی شناخته میشود و نقش بسیار مهمی در حفظ آرامش ذهنی کارکنان دارد. بیمه شدن از سوی کارفرما نهتنها یک مزیت شغلی محسوب میشود، بلکه نشاندهنده تعهد و مسئولیتپذیری سازمان نسبت به نیروی انسانی خود است. زمانی که کارفرما کارکنان را تحت پوشش بیمه قرار میدهد، آنان با اطمینان بیشتری به کار خود ادامه میدهند، زیرا میدانند در برابر خطرات احتمالی مانند حوادث، بیماری یا مشکلات غیرمنتظره، پشتیبانی لازم را خواهند داشت.
لزوم آشنایی با قوانین بیمه
از سوی دیگر، آشنایی با قوانین و مقررات بیمهای برای هر دو طرف (هم کارفرما و هم کارمند) ضروری است. آگاهی از حقوق و تکالیف، مانع از بروز اختلافات میشود و کمک میکند فرآیندهای مربوط به بیمهپردازی، قراردادها و مزایا بهصورت صحیح انجام گیرد. این شناخت باعث میشود کارفرما در چارچوب قانون عمل کرده و از جرایم یا مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کند، و کارمند نیز بداند چه خدمات و حمایتهایی شامل حال او میشود.
بنابراین بیمه نهتنها یک الزام قانونی، بلکه سرمایهگذاری ارزشمند در منابع انسانی است؛ سرمایهگذاریای که با رعایت قوانین و آگاهی کامل از آنها، آیندهای مطمئنتر برای کارکنان و سازمان رقم میزند و نقش مهمی در پایداری و توسعه کسبوکار ایفا میکند.
نوع قرارداد تأثیری بر الزام بیمه ندارد
سید احمد موسوی معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان در این رابطه و در گفتوگو با خبرگزاری میزان، اظهار کرد: حتی در صورت انعقاد قرارداد موقت، ساعتی، پارهوقت یا شفاهی، کارفرما مکلف است نسبت به بیمهپردازی کارگر اقدام کند. این تکلیف قانونی فارغ از شکل قرارداد، همواره برقرار است.
سهم کارگر و کارفرما در حق بیمه
موسوی افزود: میزان حق بیمه برابر با ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است؛ که ۷ درصد آن سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرما محسوب میشود.
راهکار قانونی کارگران در صورت تخلف کارفرما
معاون قضایی دادگستری کل لرستان افزود: در صورت عدم پرداخت بیمه از سوی کارفرما، کارگر میتواند با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به طرح شکایت و مطالبه حقوق قانونی خود اقدام کند.
اهمیت سابقه بیمه در آینده شغلی
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل لرستان تصریح کرد: سابقه پرداخت حق بیمه نقش اساسی در تعیین حقوق بازنشستگی، مستمری و بهرهمندی از خدمات درمانی دارد؛ بنابراین پیگیری و توجه به آن برای هر کارگر یا کارمند ضروری است.
پیامدهای قانونی عدم پرداخت بیمه
موسوی خاطرنشان کرد: عدم انجام تکلیف قانونی بیمهپردازی از سوی کارفرما، تخلف محسوب شده و مطابق قوانین، موجب اعمال جریمه و پیگرد اداری و قانونی خواهد شد.