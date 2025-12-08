خبرگزاری کار ایران
دستور مهم رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای ورود فوق‌العاده به موضوع ارز

رئیس قوه قضاییه گفت: طی روزهای اخیر برخی از فعالان اقتصادی، در باب ارز، در جلسات مختلف، مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ در جلسه اخیر ما در زنجان، فردی مدعی شد که وضعیت امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را بوجود آورده‌اند؛ علی‌ایحال، به رئیس سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح کند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۷ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به موضوع قیمت ارز، اظهار کرد: طی روزهای اخیر برخی از فعالان اقتصادی، در باب موضوع ارز، در جلسات مختلف، مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ در جلسه اخیر ما در زنجان، فردی مدعی شد که وضعیت امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را بوجود آورده‌اند؛ علی‌ایحال، به رئیس سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح کند و در این باب، جلسه فوق‌العاده شورای مزبور را برپا گرداند؛ در آن جلسه نیز سعی شود که از نقطه‌نظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده شود. به هر ترتیب در این قضیه، بانک مرکزی مسئولیت دارد؛ قطعاً اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کرده‌اند باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالاهایی که اساساً مستقیماً به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، دچار تغییر قیمت شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و روز زن، ضمن تبریک و گرامیداشت این روز، خطاب به پژوهشگاه قوه قضاییه و مشاور امور زنان خود دستور داد تا بر مبنای بیانات ارزشمند و نغز اخیر مقام معظم رهبری در باب جایگاه و کرامت و حقوق زن و اجحاف و تعدی کردن در حق زن در مغرب زمین، به بررسی همه‌جانبه و ذوابعاد مقوله‌ی جایگاه رفیع زن و مادر در اجتماع و خانواده، همت گمارند و در تلاش و هماهنگی با قوه مقننه و فراکسیون زنان مجلس، نسبت به اصلاح یا وضع قوانین در این عرصه، در صورت نیاز، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

رئیس قوه قضاییه خطاب به پژوهشگاه قوه قضاییه و مشاور امور زنان عدلیه دستور داد در باب جایگاه و کرامت و حقوق زن و اجحاف و تعدی کردن در حق زن در مغرب زمین، در تلاش و هماهنگی با قوه مقننه و فراکسیون زنان مجلس، نسبت به اصلاح یا وضع قوانین در این عرصه، در صورت نیاز، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند

رئیس دستگاه قضا از صداوسیما نیز به سبب پخش پرتکرار بیانات ارزشمند و بلند مقام معظم رهبری در باب جایگاه و کرامت و حقوق زن و اجحاف و تعدی کردن در حق زن در مغرب زمین، قدردانی کرد.

رئیس عدلیه در ادامه با گرامیداشت مجدد روز دانشجو، گفت: روز گذشته این توفیق حاصل شد تا بار دیگر در جمع دانشجویان حاضر شوم؛ حقیقتاً انسان وقتی دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری دانشجویان را مشاهده می‌کند، مسرور می‌شود؛ نقدهایی که دانشجویان مطرح می‌کنند غالباً نقدهای درست و حقی است؛ انسان وقتی این نقدها را می‌شنود متوجه می‌شود که برخلاف خواست بدخواهان و دشمنان، جوانان و دانشجویان ما بصیر و آگاهند و نسبت به مسائل کشور بیدار و دغدغه‌مند هستند و از انفعال به دورند.

قاضی‌القضات با بیان اینکه روز دانشجو، یک وجه استکبارستیزی و مقابله با سلطه بیگانگان دارد، خاطرنشان کرد: روز دانشجو یادآور وقایعی است که در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به وقوع پیوست و رخدادی ضداستکباری است؛ در آن روز، دانشجویان ما به عنوان وجدان‌های بیدار جامعه نتوانستند استقبال رژیم ستمشاهی و خائنان به وطن از معاون رئیس‌جمهور آمریکا را که نقش اصلی در کودتای ننگین ۲۸ مرداد داشت، تحمل کنند و دست به اعتراض زدند؛ در آن روز جمعی از دانشجویان مجروح شدند و سه تن از آنان به نام‌های قندچی، بزرگ‌نیا و شریعت‌رضوی نیز به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به دو سفر اخیر استانی هیئت عالی قضایی به استان‌های یزد و زنجان، خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به هر وعده‌ای که در جریان این سفرها به مردم داده شده است، جامه عمل بپوشانند و همت خود را معطوف گردانند تا کلیه‌ی مصوبات این سفرها، عملیاتی شود. رئیس قوه قضاییه در همین راستا، تاکید کرد: نباید به هیچ وجه اینگونه باشد که مردم بگویند، آمدند صرفاً وعده‌ای دادند و رفتند.

