در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیح استاندار گیلان درباره برگزاری نشست مشروطه
استاندار گیلان درباره برگزاری نشست مشروطه در سال آینده در گیلان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: یقیناً همایش به این بزرگی بدون همکاری نهادهای مدنی و NGOها و دانشگاهها امکانپذیر نیست و حتماً از وجود اینها استفاده میکنیم.
هادی حقشناس استاندار گیلان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قرار است گیلان سال آینده میزبان نشست ملی مشروطه باشد و با توجه به اهمیتی که گیلان در تاریخ مشروطه ایفا کرده، چه برنامهریزیهایی برای این رویداد انجام شده و استانداری چه تلاشهایی را برای تبدیل آن به یک فرصت فرهنگی_توریستی مؤثر در توسعه استان دارد، گفت: در حال حاضر مقدمات کار را آماده میکنیم. یعنی هنوز فرایند رسمی شروع نشده، ولی حتماً این کار را انجام میدهیم. وزیر محترم میراث فرهنگی چنین پیشنهادی دادند و گیلان هم پذیرفت که این کار انجام شود.
وی ادامه داد: فقط من به یک نکته اشاره کنم؛ استبداد صغیر تیرماه ۱۲۸۷ شروع شد و تیرماه ۱۲۸۸ هم پایان پذیرفت. پایان آن به دست گیلانیها و بختیاریها بود. در حالی که باقرخان و ستارخان در تبریز در محاصره بودند، گیلانیها به پایتخت آمدند و شاه را سرنگون کردند و سپس شاه به سفارت روسیه و بعد هم به روسیه رفت و گیلانیها هم به همراه بختیاریها پایتخت را فتح کردند.
استاندار گیلان گفت: پایان استبداد صغیر یک نقطه عطف تاریخی برای ایران و همچنین برای گیلان بوده است. چون این واقعه، بسیار واقعه مهمی بوده است اما تا حالا کمتر مورد توجه واقع شده است. یعنی آنقدر که ما به نهضت میرزا کوچک خان توجه کردهایم، کمتر به موضوع مشروطیت و نقشی که گیلانیها در مشروطیت داشتند، اشاره شده است.
حقشناس گفت: برگزاری این همایش که سال آینده مورد اشاره خواهد بود، یک مقدار توجه اذهان را به نقش آزادیخواهی گیلانیها در مشروطه جلب میکند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان مشارکت دانشگاهیان و نهادهای مدنی استان هم در این رویداد پیشبینی شده یا نه، تصریح کرد: فعلا مقدمات آن را فراهم میکنیم اما یقیناً همایش به این بزرگی بدون همکاری نهادهای مدنی و NGOها و دانشگاهها امکانپذیر نیست و حتماً از وجود اینها استفاده میکنیم.