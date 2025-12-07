به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان زنجان، اظهار کرد: دشمن تلاش دارد با اقدامات ترکیبی خود القاء کند که ما نمی‌توانیم امور کشور را به پیش ببریم و القاء ناامیدی کند. در مقابل، در وهله نخست ما باید اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیم؛ حتماً اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود دارد، اما ما می‌توانیم با وجود این اختلافات، متحد شده و بر مشکلات فائق آییم.

رئیس دستگاه قضا گفت: مقوله فرهنگ باید در تمام امورات و شئون زندگی ما ساری و جاری باشد؛ وقتی کار امنیتی می‌کنیم باید پیوست فرهنگی نیز برای آن لحاظ کنیم؛ وقتی کار اقتصادی می‌کنیم ضروریست جوانب فرهنگی آن را نیز لحاظ کنیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: امروز دشمن در حال بهره‌برداری از برخی ناهنجاری‌های اجتماعی موجود در کشور ما است؛ باید تاکید کنم که هر چقدر میزان این ناهنجاری‌ها بیشتر شود، هزینه ما نیز بالاتر می‌رود؛ حتماً در قبال برخی از این ناهنجاری‌ها باید کار فرهنگی و رسانه‌ای صورت گیرد و برخی دیگر از آنان نیز مشمول برخورد‌های قضایی می‌شوند؛ اما باید توجه داشت که در همان برخورد‌های قضایی نیز باید پیوست‌های رسانه‌ای و فرهنگی را لحاظ کنیم.

رئیس عدلیه گفت: مدیران توجه ویژه‌ای به مبحث کشاورزی و امنیت غذایی داشته باشند. چنانچه در این عرصه دچار مشکل شویم استقلال ما نیز به خطر می‌افتد؛ درست است که خشکسالی در کشور ما وجود دارد، اما مدیر آن کسی است که در سختی‌ها و مضایق امور را به پیش ببرد؛ اکنون نیز با وجود خشکسالی مدیران مربوطه باید تدبیر کنند تا ما در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی با مشکل مواجه نشویم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «صادقی» استاندار زنجان طی سخنانی اظهار کرد: این استان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور برای فعالان اقتصادی و به عبارتی بهشت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

وی افزود: طی ۸ ماه گذشته از سال جاری، تعداد فوتی‌های جاده‌ای استان زنجان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد و همچنین تعداد فوتی‌های سوانح درون شهری نیز به ۳۵ درصد کاهش یافته است.

صادقی گفت: در هشت ماه نخست امسال، درآمد گمرکی استان زنجان ۱۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به پراکندگی واحد‌های قضایی استان زنجان بر ضرورت ایجاد مجتمع قضایی متمرکز در مرکز استان تاکید کرد و گفت که استانداری آماده مساعدت لازم در این زمینه می‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حسینی» نماینده ولی فقیه در استان زنجان نیز به بیان مطالبی در خصوص مقوله عدالت پرداخت و در ادامه از ظرفیت‌های فراوان استان زنجان در حوزه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سخن گفت.

قوه قضاییه خط قرمز خود را عدم صدور آرای خلاف شرع می‌داند که لازم است از این خط قرمز صیانت صورت بگیرد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه قضایی استان زنجان به ویژه در حوزه رفع موانع تولید، بر ضرورت استمرار تربیت قضات انقلابی و عالم تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین «فرجی» رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در این جلسه به ذکر توضیحاتی در خصوص روند آماده‌سازی و افتتاح کمپ ماده ۱۶ و همچنین مجتمع شوق زندگی زنجان پرداخت.

وی در ادامه از حد نگاری صددرصدی اراضی ملی و ۷۰ درصدی اراضی کشاورزی استان زنجان خبر داد و گفت: امروز شاهد صدور بیش از ۴۱ هزار گواهی وراثت تمام الکترونیک در سطح استان زنجان هستیم.

موسوی رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان نیز در این جلسه بر ضرورت ساماندهی چاه‌های کشاورزی و پرورش ماهی و همچنین اجرای قانون ساماندهی سکونتگاه‌ها و انشعبات غیر مجاز تاکید کرد و خواستار صدور دستورات لازم برای دفن پسماند‌های سرب و روی در استان زنجان شد.

محمدی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی بر ضرورت استمرار اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و خواستار انتقال ندامتگاه زنجان از مرکز به خارج از این شهر شد.

خانم مرادخانی معاون اقتصادی استانداری زنجان نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از رویکرد‌های مثبت مجموعه قضایی استان زنجان گفت: دادگستری استان زنجان همواره گره‌گشای مسائل و مشکلات مختلف و کمک حال استانداری در امور گوناگون بوده است.

وی در ادامه خواستار هم‌افزایی هرچه بیشتر ستاد تحصیل و رفع موانع تولید با ستاد اقتصاد مقاومتی در استان زنجان شد.

شریفی نماینده تولیدکنندگان استان زنجان نیز در سخنانی از طولانی شدن پروسه‌های تخصیص ارز و رقم اندک تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به تولید کنندگان انتقاد کرد.

زراوی رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های حوزه نساجی استان زنجان نیز در این جلسه گفت: قاچاق پوشاک و پارچه مهم‌ترین چالش‌های حوزه نساجی هستند؛ ما خواستار همکاری و کمک جدی متولیان امر در دولت برای کاشت پنبه در سطح استان زنجان هستیم.